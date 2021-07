Hora de exigir explicaciones

Este no es el país más rico de Europa, no es el más industrializado, no es el que cuenta con mayores coberturas sociales, no es el país en el que los salarios son más altos, pero hoy este es el país de Europa en el que se paga más cara la luz. Y eso es un escándalo. Si la luz se encarece, vivir se hace más caro y si vivir es más caro, para mucha gente, vivir es más difícil. Nos cuesta más poner la cafetera a esta hora, hornear la barra de pan, subir la persiana de la tienda, abrir el taller y encender las maquinas, poner a trabajar las lijadoras, encender los ordenadores de la oficina.

Va siendo momento de superar la fase de las explicaciones para entrar de lleno en la de la exigencia de soluciones. Llevamos tiempo intentando hacer comprensible el sistema por el que se fijan los precios de la luz y creo que ya tenemos todos más o menos claro que si hoy se marca un récord histórico es porque el modelo, el sistema, permite los abusos y resulta un tanto irritante esa especie de resignación que traslada el Gobierno. Esto es lo que hay ahora, decía ayer la ministra y esto es lo que nos espera durante meses. Seguimos monitorizando estos precios para poder tomar medidas allí donde lo considere la situación política, decía ayer el ministro Garzón en un rodeo que no lleva ningún sitio, así que hoy, cuando se vuelva a fijar el precio de la luz para mañana, nos podrán seguir cobrando el chóped a precio de jamón ibérico para que ellos se coman el jamón y nosotros el chóped.

Quizá tengamos que pensar en fijar las pensiones en la misma subasta de la electricidad, en pagar el ingreso mínimo al precio del gas natural o el salario mínimo al precio del kilovatio. Entonces sí nos pareceríamos más a Europa.