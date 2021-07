Descubre los beneficios de la "respiración lenta" avalados por la ciencia

Respirar es algo básico, pero a veces vivimos tan deprisa que se nos olvida. Es vital. ¿Y si la hacemos más lenta? ¿Qué viene antes, la respiración lenta o el bienestar? ¿Hasta qué punto una cosa determina la otra? “La respiración lenta puede ser una forma de bienestar si los ejercicios para lograrla hacen que te olvides del resto. Hay que decir que la respiración lenta depende también de otros factores, entre ellos, la condición física. Una persona que haya entrenado deportes de fondo o resistencia tendrá más fácil tener una respiración lenta y menos pulsaciones que una persona que tenga poco fondo físico”, afirma el científico, catedrático de la UPV, José Miguel Mulet.

La posibilidad de que la técnica de respiración profunda sea capaz de inducir una mejora efectiva del estado de ánimo y el estrés es algo que reflejan estudios como The role of deep breathing on stress. La investigación admite que se podría reducir la frecuencia cardíaca y el cortisol salival. “Sí, es cierto, pero la verdad es que hay que poner el estudio en contexto. Si tienes una vida ajetreada, estás pendiente del móvil y te paras a hacer una respiración lenta y durante unos momentos lo único que te preocupa es la respiración, pues igual están adelantando algo, pero no por el efecto de la respiración, sino por todo el estrés que pospones”, señala Mulet.

Control y consciencia

Una revisión sistemática estudio cómo el control de la respiración puede cambiar nuestra vida y estableció correlaciones psicofisiológicas de la respiración lenta y reveló los mecanismos psicofisiológicos subyacentes a las técnicas de respiración lenta (menos de 10 respiraciones por minuto). Se encontró una mayor flexibilidad psicofisiológica que vincula la actividad parasimpática, las actividades del sistema nervioso central relacionadas con el control emocional y el bienestar psicológico en sujetos sanos durante las técnicas de respiración lenta. “Es cierto que pararse y olvidarse de todo tiene un efecto beneficioso, pero no siempre es fácil establecer el grupo de control. Si comparamos personas que tienen un alto nivel de estrés con persnas que no tienen estrés y a las dos las ponemos a aplicar técnicas de respiración, pues igual los resultados no son tan espectaculares”, remarca el autor de Ecologismo real o Medicina sin engaños.

Diafragma

La respiración diafragmática podría mejorar la atención sostenida, el afecto y los niveles de cortisol. Según Mulet, “se trata de una tecnica que conocen muy bien la gente que se dedica al canto o que toca instrumentos de viento, te permita modular mejor el aire y tener respiraciones más largas. Es una técnica muy útil. Como forma de gestionar el estrés, lo mejor es desconectar. Si concentrarte en la respiración es la excusa para desconectar, genial”.