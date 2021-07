Paisaje urbano pospandemia

El cambio de hábitos que la pandemia ha traído consigo está afectando a muchas áreas y, una de ellas, es el sector inmobiliario. Cambios que se producen tanto en materia de vivienda como de locales comerciales y que empiezan a rediseñar un nuevo paisaje en las ciudades.

En materia de vivienda, los precios no se han hundido, como ocurrió en la crisis anterior, apenas han caído un 10%, pero los espacios que ahora buscan los consumidores son más grandes, y el perfil del comprador es el de una persona más mayor, con más dinero, que busca trasladarse, además, desde las grandes urbes hacia espacios más abiertos: el 80% de las capitales de provincia ha reducido su población en 2020. En términos de transacciones, la compraventa de vivienda se frenó durante la pandemia y aunque se ha recuperado en los últimos meses, todavía se encuentra por debajo de los niveles pre-covid. Sólo el año pasado, el volumen de transacciones se situó un 18% por debajo del de 2019. El golpe ha afectado por igual a la vivienda nueva y a la usada, lo que refleja lo generalizado del shock, pero el Banco de España advierte de dos fenómenos claros: se ha generalizado la demanda hacia viviendas de mayor tamaño y con espacios exteriores, lo cual “favorece la venta de vivienda nueva, en cuanto que suelen ser satisfechos en mayor medida por esta”, afirma el regulador. Hasta tal punto se ha acentuado ese fenómeno, que la compra de viviendas unifamiliares y la superficie por vivienda ha alcanzado máximos históricos en casi todas las modalidades de y en todas las regiones y se ha producido una migración hacia zonas rurales desde el centro de las grandes ciudades

“La geografía inmobiliaria ha cambiado muchísimo con la pandemia, por el teletrabajo y por todas las cuestiones asociadas a gente que quiere un espacio vital más grande, pero esto ya se veía venir, se veían tamaños cada vez más grandes, cada vez más a las afueras, donde es más barato comprar casas de estos tamaños, y también con jardín. Y lo que se está viendo también es demanda de mejora, que significa que el comprador es ya una persona de mayor edad, con un rol laboral muy consolidado, que no está en un contrato temporal o acaba de empezar a trabajar y, por lo tanto, sí que estamos hablando de personas que tienen una capacidad adquisitiva superior” explica en Hora 25 de los Negocios el experto José García Montalvo, catedrático del Departamento de Economía y Empresa de la UPF.

Unos cambios que también han afectado al mercado de los inmuebles comerciales, hundiendo, por un lado, las transacciones (cayeron un 60% en pleno confinamiento y aún se mantienen un 33,8% por debajo de los niveles previos ahora) y cambio el perfil de espacios que se busca: cae el interés por las oficinas, mientras las empresas buscan cada vez más locales y almacenes. Según publica el Banco de España, esos efectos se han notado incluso en las llamadas zonas “prime” o más caras de las grandes ciudades y, como consecuencia, de esa reducción de operaciones, se han abaratado también los precios de los locales: un 8,8% se han abaratado los locales y un 3,6% las oficinas, una evolución que se debe a que las grandes empresas dejan de apostar por tener tiendas –especialmente en el centro de las ciudades–– y apuestan por tener almacenes para distribuir sus productos con venta on-line.

“En oficinas quizá nosotros no hemos notado ese impacto, porque el producto que tenemos es un poco más prime de la media, entonces hemos visto una cierta resistencia de los precios, lo que sí que hemos tenido impacto en ocupación, lo cual es normal, porque cuando se destruye empleo se destruye ocupación de oficina, pero no tanto en precios. En cuanto a los centros comerciales, no ha habido un ajuste de las rentas nominales, pero vía bonificaciones sí que estamos en esos niveles de menores rentas respecto a las anteriores al covid” explica Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties en Hora 25 de los Negocios.

Llorente & Cuenca debuta en bolsa

Tras dispararse hasta un 49% en sus primeros pasos en BME Growth, la consultora -la primera que cotiza en bolsa en nuestro país- ha recortado esa subida, pero aún así, se ha revalorizado un 32% en su primer día como cotizada. El objetivo, señala su presidente, José Antonio Llorente, es doblar el tamaño de la compañía en cuatro años. “La verdad es que estoy muy contento de la respuesta del mercado y de cómo los inversores valoran el proyecto de LLYC, un proyecto que es de largo plazo, que no acaba hoy, que no va a acabar mañana tampoco y con el que queremos duplicar el tamaño de nuestra compañía en los próximos cuatro años” apunta Llorente en Hora 25 de los Negocios.