Todo lo que debes saber antes de volar este verano

Resuelven nuestras dudas Cristina Borrallo, abogada y vicepresidenta de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) en Baleares, y Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Derecho de Consumo.

-Me cancelaron un viaje y me impusieron la opción de recibir a cambio un bono sin posibilidad de reembolso. Sin embargo, aún no he podido usarlo, está a punto de caducar y la aerolínea no da señales de vida respecto al tema. ¿Qué hago?

Esta imposición está fuera de la normativa europea. La empresa tenía que haber dado a elegir al pasajero entre el bono o el reembolso. Por tanto, si el bono ha caducado sin haber hecho uso del mismo, la aerolínea está obligada a devolver el dinero al pasajero.

De esta manera los clientes pueden reclamar su importe a la compañía mediante una vía extra judicial, la cual tendrá que responder en el plazo de un mes. Si no lo hace, el siguiente paso es poner una reclamación a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). En caso de que esta tampoco responda de manera favorable, hay que acudir a los tribunales.

-¿Tengo derecho a indemnización si me retrasan un vuelo y por ello pierdo la conexión con otro?

Aparte de las debidas atenciones que nos tienen que prestar desde la compañía (con comida, bebida o incluso alojamiento si fuese necesario), deberán compensarnos en función del tiempo de retraso y de la distancia del vuelo, además de un reembolso por parte del vuelo perdido. También, el pasajero tiene derecho a una indemnización en base a lo que indique el reglamento.

-¿Qué pasa si he reservado un hotel y finalmente aumentan las restricciones y no puedo viajar?

Al encontrarnos ante una circunstancia de fuerza mayor, es decir, algo imprevisible e inevitable, ajeno tanto al pasajero como a la empresa, ninguna de las dos partes tiene que soportar el peso del contrato. Por tanto: el procedimiento será la devolución íntegra de las cantidades.

-¿Recurrir a la vía judicial tiene algún coste?

No. Para procedimientos inferiores a 2.000 euros no se necesita ni abogado ni procurador. Simplemente basta con rellenar un formulario y esperar su resolución.