Afectos y desafectos en el Macba y olor a sangre en los ojos de Angélica

Se torea como se es. Se torea como se ama, dice Angélica Liddell en su nueva obra, Liebestod. El olor a sangre no se me quita de los ojos. Juan Belmonte. Una obra que nace de la identificación total de Angélica Liddell con la figura del mítico torero y la biografía que escribió Manuel Chaves Nogales. Tras su paso por el Festival de Avignon, Liddell estrena en el Grec de Barcelona esta obra con referencias a Wagner, a Francis Bacon y a Stanley Kubrick, con gatos y un toro en escena y en la que Liddell usa las palabras como un látigo contra ella misma y contra una sociedad que la asquea, algo habitual en su obra: "Eres ya una puta vieja y no has conseguido que nadie te quiera. Estás aquí para buscar el amor de estos desconocidos", dice la Liddell sobre el escenario.

"Queremos construir el Macba de los afectos", decía el pasado jueves Elvira Dyanagani Ose en su presentación oficial como directora del Macba, cargo que ocupará en septiembre. Dyangani dibuja en La Hora Extra las líneas generales de su proyecto: potenciar la labor crítica del museo, su liderazgo nacional, su proyección internacional y conectar el Macba con un público vinculado al museo, en su mayoría, por la desafección. Dyangani se posiciona también sobre los ceses del jefe de programas y la conservadora jefe del Museo.

Además, charlamos con la escritora y periodista argentina Paula Rodríguez, autora de la novela Causas urgentes (Alfaguara), de la que os hablamos la semana pasada. Rodríguez construye un policial en el que desmonta esa línea recta que traza el periodismo entre la causa y el efecto y que nació, dice, a partir de la coincidencia de dos crisis personales: la de la mediana edad y la del oficio.

Otro libro de otra debutante: La cita (Anagrama), de Katharina Volckmer, un relato cargadísimo de humor negro sobre la culpa, el Holocausto, la identidad alemana, la identidad sexual, la familia, el amor y el género.

Y hablamos de cine americano antes de la censura: la Filmoteca Española proyecta un ciclo que ha llamado Los años del pecado. Cine del Hollywood precódigo, con pelis anteriores a la aplicación del llamado Código Hays, una serie de reglas que excluían el sexo, la violencia o las drogas de las producciones de los grandes estudios de Hollywood.

