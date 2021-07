"Haber sido la última abuela Bond fue un orgullo para España"

“Yo pensé que no iba a pasar de los 30 y aquí estoy” cuenta la nonagenaria actriz, que desde hace unos años ha bajado su ritmo de vida: “Hago solo una película y una gira pequeña al año”.

Después de trabajar con Spielberg y con Mario Casas como director, al que califica como todo un descubrimiento, Watling reconoce: “Para las escenas de acción tenía una doble porque soy vaga”.

La actriz también se abre para hablar de distintas etapas de su relación amorosa con el cantante Jorge Drexler: Él llevó muy bien cuando yo estuve 2 años con Obama. Hizo el disco de “Obama devuélvemela” y eso me hizo volver.

En cambio, Watling no se tomó tan bien cuando el cantante se fue con otras mujeres: “Drexler se enrolló con Angela Merkel por despecho, pero a mí me molestó cuando se fue con Candela Peña, fue un golpe bajo”.

Volviendo al presente Leonor Watling habla de sus hijos, Lea y Luca: “A mí con que sean felices… Depende de ellos, del mundo que les toque y tanto de la suerte”. Y también del Drexler del presente: “Jorge es inagotable. Si no le quisiera tanto le odiaría”.