El Festival de Venecia presenta la programación de su 78 edición

El Festival Internacional de Cine de Venecia ha presentado esta mañana el programa de su 78 edición, que se llevará a cabo del 1 al 11 de septiembre. El presidente, Roberto Cicutto, ha empezado la presentación de la Biennale diciendo que “hay un gran interés y ganas de estar ahí”, y que están listos. Alberto Barbera, director del festival, ha querido destacar la calidad de las cintas recibidas en esta edición, “nos sorprendió la calidad media, en general superior a la habitual, como si la pandemia hubiera servido para estimular la creatividad de todos", ha dicho.

La participación hispanohablante es potente en esta edición de la Biennale. Inaugurará el certamen Pedro Almodóvar con su última película, Madres Paralelas, que protagoniza Penélope Cruz junto a Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón e Israel Elejalde. Penélope hace doblete, ya que Competencia Oficial, en la que comparte pantalla con Antonio Banderas y Óscar Casas también se estrenará allí. Dirigen Mariano Cohn y Gastón Duprat, quienes participan por tercera vez en el prestigioso certamen. España también llega representada por el cortometraje de Mikel Gurrea, Heltzear. Desde Latinoamérica, Lorenzo Vigas, primer latinoamericano en llevarse el León de Oro de Venecia con Desde allá, volverá a competir en la Mostra con La caja; Michel Franco, quien ya estuvo presente la pasado edición, y que presenta Sundown, y Pablo Larraín con Spencer, un film sobre la princesa Diana que protagoniza Kristen Stewart.

Esta edición de la Biennale llega cargada de cine italiano con el fin de reactivar la industria tras los meses de parón que ha sufrido. Destacamos la participación en la competición por el León de Oro de Paolo Sorretino con È stata la mano di dio en colaboración con Netflix; también en representación de la plataforma, estará Jane Campion con The power of the dog, y en su debut en la dirección, competirá también Maggie Gyllenhaal con The lost daughter.

Fuera de competición también tenemos estrenos potentes, entre ellos Dune, de Denis Villeneuve, con la sensación del momento, Timothée Chalamet y Zedanya; lo último de Ridley Scott con Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer y Ben Affleck: The last duel, y la miniserie producida por HBO Scenes from a marriage, protagonizada por Oscar Isaac y Jessica Chastain y basada en la miniserie homónima que estrenaba Bergman en 1973.

La programación completa por secciones:

Sección Oficial a Competición

Madres paralelas (Pedro Almodóvar)

Mona Lisa and the Blood Moon (Ana Lily Amirpour)

Un autre monde (Stephane Brizé)

The Power of the Dog (Jane Campion – Netflix

America Latina (Diamano D’Innocenzo y Fabio D’Innocenzo)

L`événement (Audrey Diwan)

Competencia oficial (Gastón Duprat y Mariano Cohn)

Il buco (Michelangelo Frammartino)

Freaks Out (Gabrielle Mainetti)

Sundown (Michel Franco)

Illusions Perdues (Xavier Giannoli)

The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal)

Spencer (Pablo Larraín)

Qui rido io (Mario Martone)

On the Job: The Missing 8 (Erik Matti)

Leave No Traces (Jan P. Matuszynski)Captain Volkonogov Escaped (Natasha Merkulova y Aleksey Chupov)

The Card Counter (Paul Schrader)

È stata la mano di dio (Paolo Sorrentino) – Netflix

Reflection (Valentyn Vasyanovych)

La caja (Lorenzo Vigas)





Sección Oficial – Fuera de Competición

Il bambino nascosto (Roberto Andò) – Película de clausura

Les choses humaines (Yvan Attal)

Ariaferma (Leonardo Di Costanzo)

Halloween Kills (David Gordon Green)

La Scuola Cattolica (Stefano Mordini)

Old Henry (Potsy Ponciroli)

The Last Duel (Ridley Scott)

Dune (Denis Villeneuve)

Last Night in Soho (Edgar Wright)

Scenes from a Marriage (Hagai Levi)

Life of Crime 1984-2020 (Jon Alpert)

Tranchées (Loup Bureau)

Viaggio nel crepusculo (Augusto Contento)

Republic of Silence (Diana El Jeiroudi)

Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song (Daniel Geller y Dayna Goldfine)

Deadré#Deandré, storia di un impiegato (Roberta Lena)

Django & Django (Luca Rea)

Ezio Bosso. Le cose che restano (Giorgio Verdelli)

Plastic Semiotic (Radu Jude) – Cortometraje

The Night (Tsai Ming-liang) – Cortometraje

Sad Film (Vasili) – Cortometraje

Special Screenings

Le 7 giornate di Bergamo (Simona Ventura)

Il cinema al tempo del Covid (Andrea Segre)

Orizzonti Extra

Land of Dreams (Shirin Neshat y Shoja Azari)

Costa Brava (Mounia Akl)

Mama, I’m Home (Vladimir Bitokov)

Ma nuit (Antoinette Boulat)

La ragazza ha volato (Wilma Labate)

7 prisioneiros (Alexandre Moratto, con Trodrigo Santoro)

The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic (Teemu Nikki)

La macchina delle immagini di Alfredo C. (Roland Sejko)

Orizzonti

Les promesses (Thomas Kruithof)

Atlantide (Yuri Ancarani)

Miracle (Bodgan George Apetri)

Pilgrims (Laurynas Bareisa)

Il paradiso del pavone (Laura Bispuri)

The Falls (Chung Mong-Hong)

El hoyo en la cerca (Joaquin del Paso)

Amira (Mohamed Diab)

À plein temps (Eric Gravel)

107 Mothers (Peter Kerekes)

Vera Dreams of the Sea (Kaltrina Krasniqi)

White Building (Kavich Neang)

Anathomy of Time (Jakrawal Nilthamrong)

El otro Tom (Rodrigo Plà y Laura Santullo)

El gran movimiento (Kiro Russo)

Once Upon a Time in Calcutt (Aditya Vikram Sengupta)

Rhino (Oleg Sentsov)

True Things (Harry Wootliff, con Ruth Wilson y Tom Burke)

Inu-oh (Yuasa Masaaki)

Biennale College