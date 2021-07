David Valero: "Salí muy muy mal, pero en carrera iba pensando que no hay nada perdido"

David Valero se ha convertido en el español de la jornada del lunes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 después de conquistar el bronce en mountain bike. El ciclista ha dado la grata sorpresa después de un comienzo nada bueno que supo revertir con el paso de los minutos que se ha llevado todo tipo de alabanzas. En El Larguero, incluso, ha recibido el cariño de Carlos Coloma, medallista en Río 2016 y ahora su entrenador.

Asimilando aún su éxito olímpico, Valero se mostró en antena "todavía emocionado". "Todo el trabajo tiene su recompensa. Todos los sacrificios han salido a la luz. Increíble", acertó a decir en sus primeras palabras con Yago de Vega.

Su carrera ha impresionado a todos los aficionados, que se llevaron un revés en el momento de la salida. "Salí muy muy mal. Me quedé un poco bloqueado y cuando me quise dar cuenta no había marcha atrás. Intenté decir 'ya tenemos todo perdido, vamos para adelante'. Poco a poco he ido cogiendo corredores y me he visto con muy buenas sensaciones", explicó el reciente medallista, que aceptó con humildad sus puntos fuertes y débiles.

"No es la primera vez que me veo en esa situación. No soy un corredor que salga muy bien, pero no he tirado la toalla. Había mucho calor y humedad y tocaba seguir luchando y luchando pasara lo que pasara", añadió, resaltando el cambio positivo que ha sufrido en su rutina de entrenamientos y en su mentalidad: "Iba pensando también en carrera que no hay nada perdido y hasta que no he llegado a meta asi ha sido".

Carlos Coloma y David Valero al término de una carrera / Instagram

"Carlos Coloma me dio la oportunidad de formar parte de su equipo de trabajo. Hemos aprovechado muchísimo esa oportunidad", aseguró, antes de recalcar su momento de mayor alivio. "Cuando he enganchado el grupo de la medalla he tomado aire, lo he intentado un poco para ver cómo iban y he visto que había debilidades".

Coloma: "Lo que ha hecho me parece de otra galaxia"

También accedió a la llamada de El Larguero un Carlos Coloma exhausto por el vaivén de emociones que le produjo su pupilo. "Menudo sinvergüenza, la mañana que nos ha dado. He llorado, he reído... Se lo merece más que nadie. Por la unión que tenemos y por mi medalla le estaba todo el mundo hablando de mí y comparando la proeza de Río, pero la de él me parece de otra galaxia. Es un corredorazo. Él no es consciente de lo que ha hecho y de cómo lo ha hecho", asintió, rebosando alegría.

El medallista de Río se permitió bromear con el bronce actual hablando de su prueba. "El 'cabrón' cuando se ha quedado el 33 pensaba que me iba a morir. Es verdad que no es una especialista en las salidas. Iba a tocar remontar y eso estaba en los planes, pero de ahí a salir el 33... he dicho 'la madre que me va a parir'. Luego ha arrancado y de verdad", finalizó.