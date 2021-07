"Queremos evitar que las start up españolas se malvendan"

A lo largo de las últimas semanas, las empresas emergentes, las startups españolas están siendo testigo de la puesta en marcha de varias leyes y varias líneas de financiación que tienen como objetivo facilitar la actividad emprendedora pensando en la recuperación. Se trata de normas -y de dinero- para apoyar al ecosistema emprendedor en España que se anunciaban, pero no acababan de llegar, y de pronto, en las últimas semanas, han llegado (o están llegando) diversas iniciativas muy notables, entre las que destacan la ley de startups, en forma de anteproyecto abierto hasta mañana en audiencia pública a las aportaciones del sector o una línea de ENISA orientada al emprendimiento femenino, y un fondo pensado para apoyar con dinero público a las empresas más punteras, dotada, en total, más de 4.000 millones en los próximos años.

A comienzos de este mes se aprobó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, la conocida como “Ley Start up”, una norma que contempla tanto favorecer el crecimiento en España de este tipo de compañías como atraer talento emprendedor de fuera. Para ello, se pondrá en marcha una rebaja del tipo del impuesto de sociedades del 25% al 15% durante los primeros cuatro años para este tipo de empresas, y se beneficiarán de moratorias en el pago de deudas tributarias y de suspensiones en los pagos fraccionados. Además, se eleva la base máxima de deducción para los que inviertan en este tipo de empresas (hasta 100.000 euros anuales) y se mejora tanto el tipo como el periodo cubierto. Asimismo, se mejora la tributación por “stock options”, elevando el mínimo exento anual de 12.000 a 45.000 euros, y se crea un nuevo tipo de visado para teletrabajadores y otros empleados muy cualificados, en un esfuerzo por atraer a España a los llamados “nómadas digitales”.

Por otro lado, el ministerio de Asuntos Económicos ha lanzado también, en este caso con ENISA, una nueva línea de financiación para apoyar los proyectos empresariales liderados por mujeres que cuenta con una dotación de 51 millones de euros, de los que 17 millones ya están a disposición de estas empresas este mismo año. Dará préstamos participativos de hasta un millón y medio de euros a proyectos en crecimiento que lideren mujeres, o en las que tengan una posición de poder relevante. Y el pasado día 19 se anunció el Fondo Next Tech, pensado para impulsar el crecimiento de las empresas digitales mediante la colaboración público-privada y que movilizará hasta 4.000 millones de inversión.

Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha hablado este lunes de estos proyectos en Hora 25 de los Negocios.

Ley de start ups: ¿Qué requisitos ha de tener una compañía para verse beneficiada de la Ley de Start Ups?

Esta Ley va a marcar un antes y un después en el ecosistema de emprendimiento digital de nuestro país, que es lo que queremos potenciar, y el hecho de que exista una ley, que aunque le llamemos la 'Ley de start ups' en lenguaje coloquial es el Anteproyecto de Ley del Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes' está reconociendo ya la especificidad de este tipo de empresas, que son empresas que reúnen una serie de requisitos como: ser de reciente creación, pero, sobre todo, son compañías que, básicamente, su modelo de éxito se basa en tecnologías avanzadas, en digitalización o en altas capacidades científicas que requieren unas características únicas, como la necesidad de inyectar grandes importes de capital para financiar el desarrollo de esos proyectos innovadores que normalmente no reparten beneficios durante este proceso y que compiten a nivel global por dos grandes aspectos: la innovación y el talento. Y por esta especificidad requieren que eliminemos algunas de las barreras de entrada que aún existían en nuestro país y que nos hacían menos competitivos y menos atractivos para esas grandes empresas.

Esta ley contempla medidas fiscales y reducción de trámites para retener y atraer el talento pero, ¿qué problema tenemos con el talento? ¿tenemos fuga de talento?

Debemos de atraer talento internacional porque estas compañías compiten a nivel global y el talento está donde está, tenemos que conseguir que España sea un país atractivo para que el talento de todo el mundo venga a España para crecer, para desarrollarse y para generar redes de colaboración alrededor de esos ámbitos tan específicos como puede ser la Inteligencia Artificial, la ciberseguridad... Pero, sobre todo, tenemos que evitar que los 'cerebros' españoles se vayan porque tenemos muchísimos líderes de empresas tecnológicas fuera de nuestras fronteras que se generaron aquí, gracias a nuestras grandes universidades y que, luego, cuando tienen capacidad de generación de negocio no encuentran aquí el ámbito adecuado ni para crear, ni para crecer. En este ámbito, es importante que entendemos que esta Ley tiende a facilitar, sobre todo, los primeros años de vida de estas empresas que es cuando necesitan capturar la mayor parte de la financiación de entrada, muchas veces por parte de ‘bussiness angels’ o de familiares, y ahí estamos siendo muy atractivos porque estamos elevando a 100.000 la cantidad de inversión inicial exenta de financiación y ampliando de un 30% a un 40% las deducciones fiscales. Y en la atracción del talento tenemos dos objetivos: la atracción del talento internacional, y ahí vamos a reducir también la tributación fiscal de estos profesionales, y el funcionamiento y el crecimiento de las start ups, reduciendo el tipo del impuesto de sociedades del 25 al 25%, y también aumentando las stock options, que también es una gran medida de retención del talento, en la cual ayudas a ese emprendedor a involucrarse en el éxito de la empresa.

Quieren aprovechar la experiencia del sandbox financiero, para poder experimentar en distintos sectores, ¿qué sectores tienen en mente?

Los ámbitos atractivos están justo en lo que te ofrece la Inteligencia Artificial, los datos, etc, que son ámbitos que, en algún sector, por ejemplo, el financiero, el asegurador, la salud... existe una fuerte regulación, por tanto, tú no puedes llegar a un país y montar una start up porque no existe el entorno legal que lo permita. Por eso estamos creando entornos de prueba, en aquellos que son regulados, el ámbito de la energía, por ejemplo. El mundo del sandbox solo afecta en espacios que, durante un tiempo, tú desregulas para que exista ese campo de pruebas, y se pueda generar innovación. Lo que tenemos que decir es que, si alguien tiene proyectos de innovación en esos sectores, en España encontrará el espacio de pruebas adecuado para su proyecto.

La línea ENISA para emprendimiento digital femenino busca corregir una brecha de género. Además de la línea de crédito, ¿qué otras medidas contempla?

La transformación económica de nuestro país pasa por la transformación digital y eso supone que el PIB de nuestro país, que es un 19% de contribución digital -directa e indirecta- aumente hasta un 40%. Para poder aumentar esta capacidad de cambiar el PIB hacia sectores de mayor crecimiento económico de futuro y generación de empleo de calidad, hay un gap importantísimo de talento: existe cuatro veces más oferta tecnológica en España de la que se puede cubrir y lo que no puede ocurrir es que tengamos puestos de trabajo cualificados que no se puedan cubrir porque no tengamos ese talento en España. Por tanto, tenemos que ayudar a las mujeres a incorporarse de una manera urgente en el mercado laboral de alta cualificación tecnológica, y ahí estamos trabajando desde el ámbito de las competencias digitales, tanto en competencias básicas como en competencias especializadas y avanzadas. Y también tenemos que fomentar el emprendimiento femenino: en España, normalmente está en sectores alejados de la tecnología, con mucha auto ocupación y mucha financiación de la familia y los amigos, porque las mujeres tradicionalmente han tenido dificultades para tener financiación de capital riesgo para proyectos de emprendimiento femenino, porque las personas que dirigían estos fondos eran fundamentalmente masculinos. Por tanto, había la necesidad de eliminar esas barreras a la financiación de proyectos digitales impulsados por mujeres. Ha sido muy bien acogida esta línea, 51 millones de euros para apoyar emprendimiento digital femenino porque solo el 16% de las empresas de nuestro país las lideran mujeres, siendo, esas empresas, mucho más exitosas porque su índice de mortalidad es del 29% frente al 56% de lideradas por hombres. La lectura no es que las mujeres sean más inteligentes que los hombres, ni mucho menos, somos todos igual, lo que estamos diciendo es que solo las mujeres muy muy muy preparadas se atreven a emprender. No vamos a priorizar proyectos malos a proyectos buenos porque estén liderados por mujeres, todo lo contrario, hay suficientes mujeres inteligentes con proyectos buenos como para apoyarlos, lo que queremos es facilitar el acceso a financiación porque hasta ahora solo el 3% del capital riesgo va a proyectos liderados por mujeres.

¿Y cuáles son las ventajas de la financiación ENISA?

Enisa es una gran herramienta de entrada, porque te permite tener acceso a una financiación que te da tres años de carencia, que es muy importante: cuando tú comienzas un proyecto empresarial, si tienes que poner tu casa a riesgo del proyecto, esto no todo el mundo lo puede hacer, porque si te falla la empresa, no puedes recuperarte. Con lo cual, lo que permite ENISA es dar una financiación de entrada, con tres años de carencia, con lo cual no pagan intereses, sin avales, el aval solo es tu propio proyecto y la capacidad de tu equipo. Lo que hacemos es reservar una parte de esos fondos generalistas, asegurar que hay proyectos financiados por mujeres.

¿Cómo va a funcionar Next Tech? ¿Por qué es necesario?

Estas tres cosas de las que estamos hablando forman piezas que están muy relacionadas: son una batería de medidas con un único objetivo, que España sea un país atractivo para crear empresas, para que se generen empresas de innovación que compitan a nivel global y que crezcan dentro de España. Esto cambia lo que llamamos el clima de negocios, mecanismos y reformas necesarios para cambiar la economía de nuestro país y ser competitiva a nivel mundial. Nos faltaba un mecanismo, del que España carece, para ver cómo ayudamos a las empresas a crecer para competir globalmente y ser capaces de crear unicornios desde España. Este no es únicamente un problema español, es un problema europeo. A nivel global, las empresas que generan proyectos innovadores, de riesgo altísimo, como las start ups, llega un momento en que las malas mueren y las buenas se quedan, y cuando esas buenas se quedan, ya las rondas de inversión no las encuentran en España, porque el capital riesgo español, el 60% solo se dedica a start ups, y cuando tienes que hacer una ronda de 10 millones, de 20 o de 30 millones, que no es tan descabellado, ese dinero no lo encuentran en España porque no existen fondos de capital riesgo con este volumen que se arriesguen para este tipo de proyectos. Lo que ocurre entonces es que estas empresas se venden, yo diría malvenden, a fondos extranjeros, americanos, japoneses, chinos o israelitas, básicamente. Esto tiene dos efectos: que se nos va el talento, que la empresa no crece en Europa, y que, además, se venden mal porque aprovechan las valoraciones más bajas que tenemos las empresas españolas por el hecho de no tener acceso a capital respecto a las mismas empresas si se hubieran generado en EEUU, en Londres o en Israel. Y eso es lo que queremos revertir de manera urgente: lo que hacemos es ayudar a los fondos a disponer de más capital. Es un fondo de fondos, de manera que si tú tienes un fondo de capital riesgo de 50 millones, el Estado te pone otros 50, pero con la condición de que inviertas esos 100 en empresas españolas de alta cualificación en tecnología, en la fase de escalabilidad. Con eso garantizamos que España tenga disponibles para estas empresas 4.000 millones de euros durante los próximos 4 años. Es el fondo más grande de Europa, solo por detrás de Alemania.