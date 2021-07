Tan ofendidos, tan demócratas

Las relaciones de Vox y PP son como eso de “venga, cuelga tú”, “que no tontorrón”, “que cuelgues tú” ... pero nadie cuelga. Más allá de los aspavientos de la ultraderecha, de las amenazas trimestrales, más allá de las palabras, está la realidad, y es muy difícil tomarse en serio a un partido que se hace el ofendido, que amaga con la ruptura de forma periódica Y que eleva el tono para que todo siga igual. Por si les ha quitado el sueño, a esta hora, por mucho que a los ultras se les caliente el discurso, hoy Vox sigue sosteniendo los gobiernos de Andalucía o de Madrid, sigue dentro del gobierno de Murcia, sigue haciendo alcalde a Martínez Almeida.

Así que no, no rompen y, me atrevería a decir, que no romperán porque en esta relación simbiótica, los dos saben que no toca. No ahora, porque el PP necesita seguir creciendo a costa de Vox y porque Vox necesita tiempo para dejar de seguir menguando en favor del PP. Por eso, unos marcan perfil, porque les sirvió en su momento destaparse el pecho frente a la derecha acomplejada y los otros saben que engordan cada día que su discurso se endurece y que es contra Sánchez y no contra Abascal como van a crecer. Por eso, los populares intentan mantener el equilibrio y buscan la concordia con Vox sin desautorizar al presidente de Ceuta. No hay mejor resumen que el que hoy hace ABC en su portada: “La derecha se rompe con las encuestas a favor,” titula, que viene a ser una especie de no lo vayáis a fastidiar ahora.

Por cierto, le molesta mucho a los ultras que hayan declarado persona non grata a Santiago Abascal. Es el mismo partido que declaró profesionales no gratos a los periodistas de la SER o El País y que fue condenado por vulnerar derechos fundamentales. Le van a hablar de cordones a Vox, tan ofendidos hoy, tan demócratas de toda la vida.