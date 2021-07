Un turismo justo con las kellys: "Queremos dar esperanza a las trabajadoras"

Un turismo que anteponga los derechos humanos a los mercantiles. Ése es el objetivo que las kellys (como se conoce al colectivo de las trabajadoras de la limpieza en hoteles) llevan años luchando por conseguir. Para lograrlo, y ante la innacción de los organismos institucionales, muchas de ellas están comenzando a organizarse para presionar a los negocios hosteleros a establecer unas condiciones laborales respetuosas con los derechos de las trabajadoras.

De esta manera, el 'Sindicato Las Kellys Catalunya' ha puesto en marcha una campaña de micromecenazgo para financiar una central de reservas hoteleras con el sello de trabajo justo. Es decir, una especie de 'Booking' que únicamente incluya a aquellos establecimientos que no incurran en prácticas de explotación para con sus trabajadores. La iniciativa lleva ya recaudados once mil euros a través de la plataforma 'Goteo', lo que supone una quinta parte del presupuesto que las kellys pretenden conseguir.

¿Y qué tiene que hacer un hotel para poder entrar en esta plataforma? Vania Arana, presidenta y portavoz del sindicato responde, no sin cierta ironía, que "lo que siempre dicen que cumplen, por lo que no será un problema". Es decir: "el cumplimiento del convenio colectivo de Cataluña, la no externalización y subcontratación, cumplir la ley de riesgos laborales, una igual retribución entre hombres y mujeres, o la contratación de colectivos vulnerables". En definitiva, medidas relacionadas con el fomento del trabajo estable y de calidad.

En palabras de Arana, las trabajadoras están "muy ilusionadas con este proyecto, porque significaría cambiar el concepto que se tiene del trabajo", y anima "a toda la sociedad y las personas trabajadoras a que donen", porque con ello intentan "llegar a todas las trabajadoras y darles esperanza". Ya han contactado con algún establecimiento que está interesado en integrarse en la plataforma. "Queda mucho trabajo. Hay que ir hotel por hotel para hablar con los responsables y establecer las condiciones. Empezamos por Barcelona, pero queremos llegar a cada rincón del mundo", explica.

Un sector muy castigado por la pandemia

Esta iniciativa llega, además, en un momento crítico para el sector hostelero, uno de los más golpeados por la pandemia. Fruto de ello, las trabajadoras de la limpieza de los hoteles han sido uno de los colectivos más perjudicados por la crisis económica. "Ha sido un azote muy duro", cuenta Varana, "hemos engrosado las listas de paro y las colas del hambre. Esa es una de las cosas que nos ha movido a hacer esto. Queremos generar empleo, pero un empleo digno, para todas esas personas que se han quedado en la calle y no tienen vistas de trabajar. Nos reinventamos para sobrevivir".