El fenómeno 'Drag Race España': "Es el momento perfecto para mandar un mensaje de diversidad y respeto"

Este domingo terminó la primera edición de ‘Drag Race España’, la adaptación patria del programa de RuPaul. Han sido ocho semanas de retos, pasarelas, chistes y pruebas de interpretación para elegir a la primera superestrella española. La corona se la ha llevado Carmen Farala, que se impuso a Killer Queen y a Sagittaria. Hoy hemos hablado en ‘La Ventana’ con Supremme de Luxe, la presentadora del concurso, y con José Antonio Antón, director adjunto de Contenidos de Atresmedia.

Era difícil encontrar el encaje adecuado al formato en España porque la referencia del original era obvia, pero en Atresmedia decidieron apostar por esta versión castiza. Antón lo tenía claro: “Nos hacía mucha ilusión traerlo a España y cuando lo lanzamos en la plataforma, sabíamos que era la ventana perfecta. Estamos muy satisfechos con el resultado final, porque también es el momento perfecto para lanzar un mensaje de diversidad y respeto”.

Era inevitable que el programa acabara en Atresplayer Premium: “Estamos posicionando la plataforma donde creemos que tiene que estar. La idea es apostar por contenidos originales en un formato que nos permita tener la libertad de hacer lo que queramos. Estamos muy contentos con el sitio en el que está”.

Las claves del formato: la empatía y el compañerismo

Para Supremme de Luxe, la encargada de capitanear el programa, el proyecto ha sido un reto: “Yo he vivido el programa las 24 horas del día. Me pasaba todo el tiempo pensando cosas para el concurso. También era muy difícil porque todas las concursantes tenían mucho talento y se les acababa juzgando por detalles muy sutiles. Yo he empatizado mucho con todas”.

A pesar de las tensiones de la competición, lo que trascendía era el compañerismo: “Lo más bonito de esta temporada es que todas se han llevado muy bien y se han ayudado entre ellas. El mundo artístico tiene fama de generar malos rollos y me ha gustado que también se vea la parte más real de este universo. No queríamos destruir a la gente; nos apetecía reflejar que se pueden hacer críticas constructivas”.

De momento, no hay fecha de estreno para la segunda temporada, pero Antón ya ha avanzado que están “trabajando para que la haya”. La española se ha convertido en la versión mejor valorada en IMDb de todo el mundo. Atresplayer incorpora más de 4500 horas de contenido al mes y ya tiene un índice de abonados similar al de las plataformas estadounidenses.