Sergio Rodríguez: "Con el nuevo formato desde el principio te la juegas, no se puede fallar"

La selección española de baloncesto arrancó este lunes su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio y lo hizo con victoria ante el equipo anfitrión, Japón.

Este viernes jugará el segundo partido de la fase de grupos ante Argentina, el cual viene de perder ante Eslovenia. España, de ganar a la albiceleste, asegurará su presencia en los cuartos de final.

Este martes por la noche, Sergio Rodríguez charló con Yago de Vega para valorar el debut, lo que queda de torneo y los rivales del equipo español.

"El primer partido siempre es complicado. Era clave ganarlo. Jugábamos contra el equipo anfritrión, Japón, y nos benefició que no hubiera público", comentó sobre el primer encuentro del equipo nacional en Saitama.

Además, dejó claro que le gustaba más el anterior formato de competición. "Me gustaba más el de antes, tenías más tiempo y había más partidos. Ahora prácticamente te la estás jugando desde el principio. No puedes fallar. Cada partido no es una eliminatoria pero casi".

Aunque el siguiente partido es con Argentina, el Chacho habló también del otro rival del grupo, Eslovenia, y de su estrella, Luka Doncic. "Con Doncic lo que me pasa es que me sorprende cada día en los últimos tres años. Es posiblemente el mejor jugador del mundo ahora mismo o al menos de los tres mejores", sentenció.