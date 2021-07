Francina Armengol aboga por exigir la pauta completa de vacunación en conciertos y eventos deportivos

A dos días de la conferencia de presidentes en la que se abordará la gestión de la quinta ola de la pandemia, la presidenta de Baleares, Francina Armengol, ha asegurado en Hora 25 que "Cataluña tiene que estar" porque es fundamental para territorios como el suyo y para potenciar "una visión más realista de la periferia".

"Asistir a las conferencias de presidentes sirve para mucho porque si no hablamos, no nos entendemos", ha asegurado. "Además se establecen relaciones bilaterales entre comunidades autónomas que van muy bien".

En respuesta a las preguntas de Aimar Bretos, la presidenta balear ha puesto en valor la gestión territorial de Pedro Sánchez: "Con Mariano Rajoy solo pude ir a una conferencia de presidentes donde lo que se prometió no se cumplió, pero España es un país muy plural y yo creo que debería ser mucho más federal. España no es solo Madrid".

Pauta completa de vacunación

Armengol también se ha mostrado partidaria de exigir la pauta completa de vacunación para poder acudir a ciertos espacios de riesgo. "Estamos estudiándolo para lugares de mayor aglomeración, como conciertos de hasta 2.500 personas, o eventos deportivos", ha asegurado. "El lunes tenemos Consejo de Gobierno, pero si lo implantamos será dando tiempo a la gente para completar la vacunación, o con la posibilidad de presentar una PCR negativa".

La presidenta balear ha detallado que están trabajando con los técnicos para estudiar "cómo se implementa esa obligatoriedad porque también incita a la vacunación y eso es muy importe". Ha resaltado, de hecho, que "en las ucis hay un porcentaje elevadísimo de gente no vacunada".

Armengol también ha defendido su gestión de la pandemia, asegurando que "la incidencia no es real porque en Baleares hay cientos de miles de turistas" y destacando que en las islas ya se está vacunando a la población de 12 años.

Críticas a la Comunidad de Madrid

Armengol también ha presumido del trabajo realizado, tanto en la gestión del macrobrote de los viajes de fin de curso, que le han costado una investigación judicial a su directora de Salud Públca detención ilegal: "Tengo que acatar las normas que dicta la Justicia. Pero el trabajo que ha hecho la directora de Salud Pública es inmenso para proteger a la gente de Baleares y a la que nos visita".

También ha sacado pecho respecto a las consecuencias del COVID en Madrid. "En 2020 tuvimos un 0,3% de exceso de mortalidad, frente al 37% de Madrid", ha dicho.

La presidenta balear también ha criticado las quejas del gobierno de Ayuso sobre el reparto de vacunas: "Ahí hay mucha demagogia. El sistema que ha implementado Madrid no es el más adecuado para llegar a la población. Nosotros estamos vacunando a población de 12 años. No es culpa del Gobierno de España. Las farmacéuticas no han cumplido y no se han liberado las patentes".