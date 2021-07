El presidente de Ceuta confirma que no se va a debatir la moción que declara a Abascal 'persona non grata'

Juan Jesús Vivas, el presidente autonómico de Ceuta, ha confirmado en una entrevista para Hoy por hoy que no se va a volver a debatir la moción que declara 'persona non grata' al líder de Vox, Santiago Abascal, y asegura que no es una decisión política, sino un impedimento legal.

"El reglamento no contempla la posibilidad de presentar mociones de urgencia una vez que el pleno está convocado y tiene fijados los distintos puntos del día. Por lo tanto, en esto no ha habido una decisión política, sino la aplicación del reglamento", ha explicado Vivas, pero ha destacado que no hay ninguna voluntad por parte de la Asamblea para que esto no se debata, por lo que ha asegurado que se podrá incluir dentro de la próxima, aunque es una decisión que debe tomar Vox.

Abascal intentó romper la convivencia

Pero lo que el presidente de Ceuta no quiere es que con todo esto se olvide la difícil y complicada situación que la ciudad está viviendo en las últimas semanas tras las presiones de Marruecos. Precisamente en este contexto es en el que Abascal llegó a Ceuta alegando que la situación ocurría porque en la Asamblea había aliados de Marruecos y había que separarse.

"Eso es calificar a personas de traidores de la patria en un momento en el que la integridad de Ceuta estaba en juego. Significa también poner en riesgo nuestra convivencia y debilitar una de nuestras principales fortalezas, que es la unidad en la defensa de nuestra españolidad", ha reivindicado Vivas, para el cual todo este asunto tiene más gravedad que los reproches o censuras que se puedan hacer desde la política.

Ceuta necesita un pacto de estado

Aunque la declaración de persona 'non grata' no tenga efectos jurídicos, el presidente espera que el líder de Vox recapacite, porque para el PP, son ellos quienes están haciendo el cordón sanitario presionando a las comunidades del resto de España para que no se hicieran cargo de los menores o no apoyando la resolución del Parlamento Europeo en la que afirmaban que Ceuta y Melilla son parte del país.

El presidente ha reivindicado también la lealtad de la ciudad autónoma con el estado, y ha pedido ayuda, alegando que Ceuta necesita un pacto de estado, "porque Ceuta sigue viviendo un situación de anomalía y necesita un acto de estado de consenso político, y asiente las bases de seguridad que se merece".