"Los jugadores del Dream Team venían a escondidas a mi consulta. Se ha avanzado, pero aún queda"

"Si a alguien al que quieres le salen mal las cosas, ¿qué haces en casa?, ¿le silbas, le gritas, le insultas, le amenazas o le abrazas?". A alguien al que quieres le salen mal las cosas, le abrazas, le escuchas, le das cariño. Pero si a un deportista le salen mal las cosas, le insultas, le gritas, le silbas. La reflexión es de Inma Puig, psicóloga clínica que estuvo en nómina del Barca entre el año 2003 y el 2018, pero que ya en los años noventa comenzó a tratar a jugadores del 'Dream Team'. Aquellos jugadores le pedían, en privado, que no se enterasen de las consultas los directivos, y mucho menos la prensa. Al visualizar su ansiedad se cuestionaba su capacidad deportiva. "En cuarenta años he visto un progreso espectacular. De venir a escondidas a poder decir públicamente tengo una depresión hay un camino inmenso que se ha recorrido, pero todavía queda nos queda un poco más para normalizarlo", asegura Inma Puig en 'La Ventana'.

La ansiedad en el deporte se empieza a desprender de estigmas lentamente. No de todo. Todavía cuesta darse "cuenta de que hay lesiones físicas y lesiones mentales, de que hay enfermedades físicas y enfermedades mentales. Cuando alguien tiene una contractura en el gemelo se dice que tiene una lesión, pero cuando alguien tiene un ataque de ansiedad se dice que tiene una enfermedad mental, no que tiene una lesión mental. Todo lo que tiene que ver con lo mental ya tiene un punto peyorativo o estigmatizante". Otro prejuicio: "habitualmente se cree que para tener una depresión hay que tener un problema previo", añade Puig.

'Los deportistas no son superhéroes', escribe hoy en 'El País' el exolímpico Juanma López Iturriaga. En su época mi época no existían psicólogos deportivos. Cualquier preocupación o problema simplemente se sobrellevaba. "Supongo y quiero pensar que yo tuve alguna lesión mental. Vivíamos en un universo muy atractivo, pero con partes menos saludables. La atención, el querer estar siempre a la altura, la repercusión, había una serie de cosas que necesitábamos manejar. Recuerdo momentos y épocas con el miedo disparado, o con la confianza bajo mínimos. Pero como no se estudiaba, tirabas para adelante como buenamente podías. Algunas veces lo superabas, otros no", describe Itu en 'La Ventana'.

"La excelencia está sobrevalorada"

El público, los medios de comunicación, las expectativas de un país, todo juega un papel importante en la presión del deportista. "Querer estar a la altura genera ansiedad. Sentir que las expectativas de todo el mundo están sobre ti y ver que no las puedes satisfacer genera ansiedad. Esa exigencia de la excelencia. De tanto buscar la excelencia estamos perdiendo la esencia de lo que estamos haciendo", dice Inma Puig para quien la "excelencia ha estado durante mucho tiempo sobrevalorada".

Para Juan González Hernández, profesor del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada y psicólogo deportivo, "más que la necesidad social de encontrar héroes, creo que los modelos de negocio del deporte están condicionando mucho, la manera de comprender el deporte por los propios deportistas. Desde las primeras experiencias deportivas, se vive con muchísima agonía la competición. Sometemos a niños a competiciones casi profesionales, con los mismos sistemas, y esto genera tanto la mejora de la fortaleza mental, como la vulnerabilidad. El modelo deportivo de base está desvirtuando lo que debería ser la normalidad del rendimiento y la competición".

La presión también viene de mano de los entrenadores. "Normalmente los entrenadores estudian lo que les puede pasar a los demás, no se estudia lo que les pasa a ellos. Cuántos entrenadores quieren conseguir a través de sus jugadores lo que no han conseguido a través de sus carreras", asegura Inma Puig. A Juanma López Iturriaga un entrenador le dijo que "el cansancio no existe". Pero aquí también se está notando un cambio. "Se está viendo una transición entre entrenadores antiguos, en cuanto niveles de exigencia, a entrenadores más modernos con muchísimas metodologías", puntualiza Juan González Hernández.