La felicidad. ¿Es saludable la filosofía Mr. Wonderful?

Dicen que para ser feliz necesitas eliminar estas dos cosas de tu vida: el temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado.

Según estudios publicados por revistas científicas, los factores subyacentes de la felicidad tienen dos dimensiones: factores endógenos (subfactores biológicos, cognitivos, de personalidad y éticos) y factores exógenos (subfactores conductuales, socioculturales, económicos, geográficos, acontecimientos vitales y estéticos).

La felicidad es un ingrediente del bienestar, pero, ¿ser más feliz conduce a una mejor salud? ¿Qué influye en la felicidad? En una sociedad rodeada de mensajes "Mr. Wonderful", ¿podemos decepcionarnos más?

“Hace décadas que la investigación en psicología ha comenzado a tomarse en serio el tema de la relación entre felicidad y salud, tratando de averiguar la pregunta del millón: ¿es antes el huevo o la gallina?, o mejor dicho, ¿tener buena salud hace que seamos felices, o ser felices hace que tengamos mejor salud? Porque está claro que hay una relación entre ambas variables, pero la dirección de la causalidad es lo que no está del todo claro”, afirma el psicólogo, Alberto Soler, autor de Niños sin etiquetas.

La ciencia de ser feliz

Las investigaciones confirman que las personas felices tienen éxito en múltiples ámbitos de la vida, incluidos el matrimonio, la amistad, los ingresos, el desempeño laboral y la salud. Un metanalisis (The benefits of frequent positive affect: does happiness lead to success?) afirma que el vínculo felicidad-éxito existe no solo porque el éxito hace feliz a la gente, sino también porque el afecto positivo engendra éxito.

“En todo caso tenemos que ir con cuidado con algunos aspectos como, por ejemplo, la presión a la felicidad. Y no siempre podemos ser felices. O no siempre tenemos las condiciones mínimas a nuestro alrededor para poder serlo. Porque sí, la felicidad puede ser cuestión de actitud, pero con graves problemas económicos, de salud o familiares, ser feliz se convierte en todo un reto. Por ello, el enfoque debe ser doble: por un lado, trabajar nuestras cogniciones para lograr una valoración más equilibrada que nos permita disfrutar de aquello que tenemos; y, por otro lado, poner el foco en lograr unas condiciones de base a partir de las cuales poder sentirnos realizados”, señala Soler.