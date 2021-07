'Jungle Cruise', el último estreno de Disney que aspira a ser la nueva 'Piratas del Caribe'

Disney vuelve a la carga. Esta semana llega a las salas y a Disney+, con acceso premium, Jungle Cruise, la apuesta de la factoría del ratón para intentar conquistar un sector que tiene pendiente. Jungle Cruise se basa en la atracción del mismo nombre que acoge Disneyland desde 1955. Ya hicieron esto de convertir una atracción en película en 2003 con Piratas del Caribe, su primera película con calificación PG-13. Y funcionó a la perfección, permitiéndoles hacer una saga que suma ya cinco entregas.

Estamos ante una película de aventuras que sigue el recorrido de un barco por el Amazonas y que nos pone nostálgicos, no solo por transportar al público a esta conocida atracción, sino por lo que toma de míticas películas de aventuras como La reina de África, Tras el corazón verde o Indiana Jones. Un tipo de cine que, dice Edgar Ramírez, el villano de la película, siempre tendrá cabida. "A mí estas grandes sagas de los 80 como la que acabas de nombrar, la de Indiana Jones, son un tipo de película que me gustan mucho, crecí viéndolas y creo que antropológicamente tenemos una necesidad de vivir aventuras. Yo creo que la necesidad de sentir que podemos viajar, que nos podemos perder en la narración de aventuras, es algo que es muy humano, algo que necesitamos, así no seamos nosotros quienes vivamos las aventuras de manera directa, pero las escuchamos de otro, escuchamos las historias del héroe que abandona el lugar de donde viene, vive una serie de situaciones arriesgadas y luego regresa y las cuenta. Es algo que está muy arraigado en nosotros como especie y por eso creo que estas películas donde se viven grandes aventuras siempre van a tener un lugar en el gusto del público, dentro del cual yo me incluyo, porque es una necesidad que tenemos de poder imaginar lugares completamente distintos al lugar donde vivimos, mundos y vidas completamente diferentes a las nuestras, más emocionantes, más arriesgadas... es algo que nos atrae mucho, o en particular a mí me atrae mucho".

Ramírez describe Jungle Cruise como "un juego de mesa donde los personajes son diferentes fichas que se mueven hacia un mismo objetivo, hay una meta, hay algo que ellos quieren lograr, algo que ellos necesitan, y lo necesitan por diferentes razones y por eso se mueven. Se mueven y hay retos que deben superar y trampas en las que caen y los hacen retroceder varias casillas y luego se adelantan varias casillas más. Creo que la película tiene mucho de juego de mesa y eso es muy atractivo porque puedes seguir cada ficha, te puedes comprometer con una ficha diferente cada vez".

Este juego, dirigido por Jaume Collet-Serra, lo protagonizan Lily y Frank, interpretados por Emily Blunt y Dwayne Johnson. Él, un capitán de barco aficionado a los chistes malos. Y ella, la Indiana Jones de la película, una bióloga y exploradora británica a la que no toman en serio por ser mujer, y que viaja al Amazonas acompañada de su hermano con un claro objetivo

En un destartalado barco, los tres emprenderán un viaje plagado de obstáculos para encontrar ese árbol de pétalos mágicos que puede cambiarlo todo, antes de que lo hagan unos alemanes con malas intenciones o un grupo de españoles atrapados en la selva por culpa de una maldición, a los que lidera Aguirre, el personaje de Ramírez, y entre los que encontramos, bien camuflados, a Dani Rovira y Quim Gutiérrez.