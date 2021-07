Javier Martí, entrenador de Paula Badosa: "Se te queda cara de tonto al cambiar el orden de juego ahora"

Este miércoles el tenis español se llevó un duro revés al ver como Garbiñe Muguruza, Alejandro Davidovich y Paula Badosa caían eliminados en los Juegos Olímpicos. Esta última, además, lo hacía no por perder el partido, si no por no poder continuar jugando tras el primer set al no encontrarse en condiciones.

Las duras condiciones meteorológicas (33 grados y una humedad del 75%), provocaron que Paula Badosa sufriera un golpe de calor y tuviera que abandonar, marchándose de la pista en silla de ruedas. Para contarnos mejor cómo se encontraba la tenista española, se pasó por el programa Javier Martín, el entrenador de Paula Badosa.

¿Cómo está Paula, porque viendo las imágenes era preocupante por televisión?

"Sí, la verdad es que ha salido bastante fastidiada de la pista, muy mareada, con un golpe de calor muy fuerte, pero por suerte según han ido pasando los minutos se ha ido encontrando mejor. Ahora se encuentra lo mejor que puede estar, un poco tristona y con dolor de cabeza, pero todo controlado. Los médicos han hecho un buen trabajo, han estado cuidándola y se encuentra bien"

Me imagino que tiene que dar mucha rabia el hecho de tener que abandonar una competición en la que se tiene tanta ilusión porque la organización no ha tenido la previsión suficiente y porque algo externo a ti te implique de esta manera y te haga abandonar tiene que dar mucha rabia.

"La verdad es que sí. Se estaba viendo que estaba jugando a un gran nivel, se la veía fuerte físicamente y que optaba a todo en cada partido. Podía ganar contra cualquier rival. Pero ha habido un cúmulo de circunstancias, acabar ayer el dobles a las ocho de la tarde, que le pongan hoy en segundo turno, aunque casi era mejor el primer turno que no había tanto calor aunque descansases menos que el segundo turno que es mortal. Ha sido una semana dura, quizás los horarios se podían haber hecho de otra manera, y se está viendo que se podía y que se podía haber manejado de otra forma. Ha tenido que pasar lo de Paula, más tres o cuatro amagos más y que Djokovic ha metido bastante presión para que cambiasen el orden de juego... se te queda un poco cara de tonto que cambien el orden de juego cuando ya no estás en el torneo, pero bueno, eso escapa a nuestro control".

Estamos hablando de 32 o 33 grados, 75% de humedad que es una barbaridad... sobrellevar eso en una competición es casi imposible.

"Es muy complicado. Eran las primeras olimpiadas de Paula, la primera vez que representa España, estaba nerviosa e ilusionada. No es como otros torneos en los que tienes tu horario y luego te vas a tu hotel a descansar, se gasta mucha energía. Juegas un partido y hace 32 o 33 grados con una humedad terrible. Yo hoy he calentado durante un minuto con Paula y al minuto casi no podía ni agarrar la raqueta. Creo que se podría haber pensado bastante más en el tenista, nos sorprende no haber visto partidos en sesión de noche, practiamente nadie ha jugado a las 8 o a las 9 cuando en todos los torneos se juega y en unas olimpiadas que hay muchos partidos, joe, porque se han jugado todos por la mañana con ese calor insufrible y ese nivel de humedad, no hay una explicación lógica".

La organización reacciona pero reacciona tarde. No quiero meterte en un lío, pero la organización no ha tenido en consideración los factores y no ha pensado en lo que tiene que pensar, que es en los tenistas

"Está claro y se puede decir de manera muy abierta, todo el mundo lo piensa, todos los jugadores piensan eso, los aficionados también... habría beneficiado a todo el mundo. No hay ninguna razón para haber puesto los partidos a estas horas. En el caso de Paula habría preferido que jugar a las 4 y luego a las 8 que a la 1 y si ganaba a las 3 y media... no se puede, el físico llega a hasta donde llega y el cuerpo ha dicho basta".

Olía a medalla Paula, eh. Tenía pinta de que podía cazar una medalla, ¿verdad?

"Sí, yo creo que la sensación general es esa. Paula está creciendo mucho, está muy fuerte y jugando un gran nivel de tenis. Mentalmente ya se ve a una guerrera, a una jugadora que lucha hasta el final. El premio estaba relativamente cerca, es una pena. Yo como entrenador estoy muy orgulloso de ella, de su trabajo y de cómo estoy viéndola crecer. Ojalá en las próximas olimpiadas también podamos estar".