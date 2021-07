Enmanuel Reyes Pla, a un paso de las semifinales en boxeo: "Voy a arrancarle la cabeza a quien sea"

Enmanuel Reyes Pla se ha convertido en el boxeador de moda en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 después de sorprender al vigente subcampeón olímpico con un KO que ha disparado las opciones de medalla del equipo español. Este viernes, el hispanocubano afronta unos cuartos de final de nivel precisamente contra el máximo exponente de su país natal en pesos pesados, Julio César la Cruz, a quien ya ha avisado en El Larguero: "Voy a arrancar la cabeza a quien sea".

'El Profeta' califica como una "guerra" su combate del viernes, para el que asegura estar ya listo y para dar el impulso decisivo a su trayectoria en Japón: "Ahora mismo el oro es el objetivo".

En su legado en estos Juegos figura ya un histórico segundo asalto en el que tumbó al kazajo Vassiliy Levit, plata en Río 2016. "Salió KO gracias a Dios, porque eso no se busca, sale solo. Iba a ser un combate muy técnico y nunca pensamos que el combate iba a terminar así", asegura, rebosante de confianza respecto a los compromisos que están por venir.

"Mis rivales son los que tienen que tenerme miedo a mí, no yo a ellos", aseveró Reyes, tirando de memoria mirando el cuadro que ha quedado en cuartos. "Les he ganado a todos. No voy confiado, pero si sereno. No tiene nada del otro mundo, lo único que cambia es que son unos Juegos Olímpicos, pero los rivales son los mismos", apuntó, prometiendo espectáculo en su próxima eliminatoria.

"Vamos a llevar la pelea a nuestro lado y a hacer un combate muy divertido. Voy a arrancar la cabeza a quien sea. Que me pongan arriba del ring, cierro los ojos y el que este delante de mí lo va a pasar mal. Yo no lo voy a pasar mal. Todo el que suba sabe que va a tener dolor de cabeza", anticipó con Yago de Vega.

"Me metieron preso casi dos meses"

La de Enmanuel Reyes Pla es una historia dura de un inmigrante cubano que tuvo que emigrar con paso por Rusia, Bielorrusia, Austria, Alemania, Francia y España en busca de su sueño olímpico. Antes de llegar a A Coruña ha contado incluso su "parte más dura" en este viaje: "Me metieron preso casi dos meses".

Acabada la odisea, el boxeador quiere mostrarle a los españoles su compromiso con un metal olímpico. "Quiero agradecerle a España, que me ha dado todo, dándole esa medalla y seguir luchando para levantar la bandera de España lo más alto posible", señaló, tratando además de dejar su sello en la historia del deporte: "El dinero es importante, es duro decirlo, pero lo que queda en la historia es tu resultado. Todo el mundo te va a recordar por lo que hiciste y un deportista lo más que puede hacer es ser campeón olímpico".