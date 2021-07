El cine español que compite por la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián

José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, ha anunciado esta mañana las catorce producciones españolas que formarán parte de la 69 edición del festival.

En el próximo mes de septiembre, cuatro de ellas competirán por la Concha de Oro: 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, 'Maixabel', de Iciar Bollaín, 'La abuela', de Paco Plazas y 'Quién lo impide', de Jonás Trueba.

El Festival rinde homenaje a la trayectoria de Carlos Saura con la proyección de su cortometraje 'Rosa Rosae. La Guerra Civil' que inaugurará la Sección Oficial. Dentro de esta categoría se encuentran otras películas fuera de competición como 'La hija', de Manuel Martín Cuenca, o 'Las leyes de la frontera', de Daniel Monzón, que clausurará el Festival. Además, Alejandro Amenábar estará presente con 'La Fortuna', la única serie que entra en la categoría del Festival.

La apertura de la Sección Perlak la hará 'Competencia Oficial' de los argentinos Gastón Duprat y Mariano Cohn, tras su paso por el Festival de Venecia.

Dentro de la sección de Horizontes Latinos se encuentra 'Piedra noche' de Iván Fund, una coproducción de Argentina, Chile y España. Forman parte de la categoría de New Directors 'Josefina', de Javier Marco, y 'Between Two Dawns', coproducción entre España y Turquía, dirigida por Selman Nacar.

En la sección Zabaltegi Tabakalera competirán 'Heltzear', de Mikel Gurrea y 'Eles transportan a morte', de Helena Girón y Samuel M. Delgado.