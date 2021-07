'Arcadeología', recuperando la historia de las máquinas recreativas

Si crecieron en los años 80 o 90, probablemente el sonido estridente de los arcade les resulte familiar. Para muchos niños echar monedas en una máquina recreativa y sumergirse en el mundo de los píxeles era la mejor forma de pasar las tardes en estos locales de ocio. Sin embargo, por desgracia, muchos de estos locales se han convertido en casinos y el único sonido que permanece es el de las máquinas tragaperras o el de la ruleta.

¿Dónde han quedado estas máquinas? La industria de los videojuegos, durante su época dorada, en esos años, fue de las industrias de entretenimiento más grandes del mundo, más incluso que la Hollywood o la de la música.

Fotograma del documental 'Arcadeología' / CINESTESIA

¿Quién se encarga de preservar el legado cultural del videojuego clásico en España?

El documental 'Arcadeología' sigue el proceso de restauración de estas máquinas, a través de una asociación valenciana 'Arcade Vintage', pionera en el campo de rehabilitación de arcades. Una cinta dirigida por Mario-Paul Martínez que muestra como encuentra en esta pasión por los videojuegos, una forma más de comunicar,

Un rodaje de tres años y medio recorriendo la península en el que se introduce al espectador en este mundo de preservación del videojuego. Desgranando el documental, podemos ver todas las capas de la creación de los arcade, desde la construcción de los muebles, decapar chips, instalación del software, así como todos los agentes que participan en su divulgación.

"Si no entendemos nuestro pasado y nuestra historia, no podemos conservarlo", sobre esta premisa sostiene Martínez, su intención con este documental: una forma de proteger el patrimonio cultural. El mundo del arcade tiene una innegable brecha generacional: los más jóvenes son grandes consumidores de videojuegos cada vez más hiperrealistas, pero, de nuevo, si alguna lección sacamos de la cinta es que no podemos entender los juegos actuales, sin conocer la historia de las máquinas recreativas.

Jugador de arcade / CINESTESIA

'Arcadeología' se nutre de comentarios de expertos en la materia. Sin embargo, algo que llama la atención es la falta de representación de mujeres en la cinta. "Pero era porque no queríamos mentir. El mundo de los videojuegos era un nicho muy masculinizado y había muy pocas mujeres creando estos juegos". Asegura, en cambio, que hoy en día las mujeres están muy integradas en los videojuegos y están rompiendo el techo de cristal dentro de la propia industria, haciendo guiones, gráficos y produciéndolos.

Una forma de entender parte de nuestra historia, como en la película de Chris Columbus, sumergiéndonos en los píxeles...cuidado con poder salir.