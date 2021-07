"He contestado un WhatsApp de la vicepresidenta Calviño pensando que era una antigua compañera de universidad"

El periodista de la Cadena SER empieza fuerte confesando que el día que se hizo público su nuevo puesto como director de Hora25 confundió un WhatsApp de una compañera de universidad con uno de la vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño.

Ortega y Cristina hablan con Bretos de sus inicios: “Empecé a escuchar Hora 25 con Carlos Llamas. Me parece el Dios de la radio. Es un maestro”, recuerda. Y también explica cuando les nació la pasión por la radio: “Tuve un profesor de música que nos hizo hacer un programa musical. Yo grave el programa y en ese momento ya me empezó a entrar el gusanillo. Luego jugaba en mi casa a ser DJ de los 40”.

Cuando Ortega le recuerda que con el horario de Hora25 no podrá salir mucho Bretos lo tiene claro: “Después de hacer el Hoy por Hoy, el horario de Hora 25 me parece la gloria”. De esa época recuerda: “Cuando estaba por la mañana en la radio las amigas de mi madre me decían: He estado contigo en la ducha”.

Para terminar, el flamante director de Hora 25 no pierde la ocasión de pedir un pequeño favor a Ortega: “Me tienes que hacer una promos buenas”. A lo que Juan Carlos contestas: “A Aimar le hago promos gratis”.