Vivir con miedo a ser pobre

Desde la crisis de 2008 y después de la pandemia de la COVID-19, millones de familias viven al día, siendo víctimas de lo que se conoce como crisis material severa. Según el INE, más de dos millones de personas no pueden permitirse consumir carne o pescado, al menos, cada dos días.

Uno de los sectores donde más se materializan estas carencias económicas es en la vivienda. Aproximadamente un 13% de la población no ha podido afrontar los gastos de vivienda en algún momento a lo largo del último año. Además, los alquileres han subido de media un 50% en los últimos cinco años en las grandes ciudades españolas.

La antropóloga Laura Guijarro, que ha trabajado con personas sin hogar en Barcelona durante cinco años, vivió durante los meses de la pandemia, en su propia piel, los miedos a los que se enfrentan las familias monomaternales, uno de los sectores con más riesgo a la pobreza. Guijarro se vio atrapada en un alquiler que antes compartía con su pareja, con la imposibilidad de mudarse debido a la crisis sanitaria. Una problemática que solo pudo resolver cuando su casera, conociendo su situación, le rebajó el alquiler: "Fui a hablar con la propietaria y le conté mi situación, porque yo no quería dejar de pagar el alquiler, pero no podía, y entonces ella me dijo que no me preocupara, que había pasado por una situación similar cuando era joven y me bajaron el alquiler", recuerda emocionada.

Los precios del alquiler han provocado que en la actualidad los desahucios por impago de alquiler sean los más numerosos. Del mismo modo, ha aumentado el número de familias que dejan sus viviendas en alquiler por no poder pagarlas. Curro Machuca, doctor en Historia y miembro del sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Málaga, cuenta como muchas personas se ven incluso forzadas a dejar la ciudad por no poder hacer frente al pago de alquiler. Del mismo modo, reflexiona acerca de los problemas psicológicos ligados a la falta de desarrollo vital que puede ocasionar a las personas en su etapa adulta verse forzados a compartir piso o regresar a casa de sus padres: "Vivir en una ciudad como Málaga a día de hoy de alquiler se hace difícil y te ve obligado a compartir, no hablamos ya de gente con 20 o 25 años, sino con 30, con un trabajo ya estable y una carrera en curso".

Otro de los grupos sociales que más padecen las consecuencias de la pobreza son los niños y adolescentes, especialmente en los barrios humildes de las grandes ciudades, donde la incertidumbre aumenta mientras las expectativas sobre el futuro disminuyen drásticamente. La profesora de secundaria Noelia Isidoro explica cómo la extrema derecha y sus discursos de odio se cuelan con mayor facilidad, a través de las redes sociales, en los jóvenes en esta situación. "En una época como la adolescencia se encuentran sin certezas, atravesados por unas condiciones materiales bastante malas", describe la profesora, que advierte además del "discurso sumamente inmediato a través de las redes sociales" que, en algunas ocasiones, puede ser "tremendamente nocivo y hacer mucha mella". Frente a ello, defiende la educación como un arma fundamental para combatir el odio y la falta de cultura democrática.