Fátima Gálvez y Alberto Fernández celebran su oro: "Queríamos visibilizar este deporte y lo hemos conseguido"

Alberto Fernández y Fátima Gálvez se alzaron con la medalla de oro en el tiro olímpico mixto y fue el primer metal de esa categoría para la delegación española que se encuentra en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Realizaron 41 aciertos de 50 disparos y se impusieron a San Marino en la final. Ambos protagonistas estuvieron en los micrófonos de 'El Larguero' junto a Álvaro Benito para repasar cómo fue esa victoria y cómo se sienten al ser la primera medalla de oro para España.

Asimilando todavía lo que supone la medalla de oro

Ambos deportistas reconocieron que aún siguen tratando de digerir la importancia de conseguir esa medalla de oro. Afirmaron que les han hecho más entrevistas durante todo el día que en el resto de sus carreras, pero están contentos porque han podido dar a conocer el tiro olímpico, que al final es lo que andaban buscando.

Fátima dijo que Alberto parece ser que lo ha asimilado antes porque ella cuando volvía en el autobús todavía seguía dándole vueltas. "No paraba de mirar a la medalla y me preguntaba si era real o me iba a despertar de un sueño, debido a lo difícil que es ganarla", reconoció. Respecto a la final, Alberto también añadió que todos los platos suman y que iba a ser una final muy dura con un alto nivel de intensidad porque todo estaría muy igualado, y así fue.

"Somos campeones olímpicos"

Fátima estudió enfermería y Alberto tiene una empresa relacionada con el tiro, pero ambos se dedican profesionalmente a dicho deporte. Desde su trabajo y esfuerzo, han logrado conseguir que todo un país se interese por ese deporte y les apoye para que consigan una medalla. "Nos han derretido los móviles durante estos últimos quince días y es algo que se agradece. Todo eso supone una inyección de motivación y de adrenalina", reconoció Alberto.

Fatima, por su parte, afirmó que lo primero que le había dicho a su compañero tras ganar es que eran campeones olímpicos, porque es lo que le ha salido del alma. Llevan mucho tiempo trabajando por conseguirlo y finalmente lo han logrado, pese a que la moral no siempre acompañe, tal y como ha dicho ella: "a mí por ejemplo, la clasificación individual me ha dejado un poco tocada, pero queríamos dar el máximo en esta competición".

David Summers sorprende a Alberto y a Fátima... ¡con una invitación a su concierto!

Alberto y Fátima, que se conocen desde los doce años, reconocieron que las palabras que más les han emocionado tras ganar la medalla son las de su familia y ella especificó que habían sido las de su padre, por inculcarle los valores del tiro olímpico.

Más allá del deporte, Alberto también tiene un grupo de música: Geiperman. Es su afición y su hobby. Ahí hacen versiones y tributos de Hombres G. David Summers, vocalista del grupo, le dejó un mensaje para felicitarle por la medalla de oro:

"Hola, amigos. Este mensaje es para felicitar a mis amigos por su flamante medalla de oro en las Olimpiadas de Tokio. Os mando un abrazo enorme y solo me queda invitaros a nuestro concierto en el Wizink de Madrid el próximo 22 de octubre y celebrarlo con vosotros para daros un fuerte abrazo. Enhorabuena". Ambos estuvieron muy agradecidos al cantante y se mostraron totalmente ilusionados por la sorpresa.