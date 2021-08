"Sabías que Forges estaba dibujando porque le oías reírse desde el fondo del pasillo"

“Estaba 14 horas al día observando lo que le rodeaba”. Así recuerda Berta Fraguas a su padre, Antonio Fraguas, el dibujante Forges: “En el momento que soltaba el chiste ya era un espectador más”. Fraguas explica como lo que más le gustaba de su padre era cuando Forges se ponía surrealista y “se le iba un poco la olla”.

Sobre las imprescindibles viñetas del humorista gráfico, Berta Fraguas remarca como, a día de hoy, siguen siendo actuales: “Es increíble como con dos elementos y cuatro palabras te hace sonreír, pensar o reflexionar. Puedes encontrar viñetas casi de cualquier cosa. Muchas de ellas tienen 30 o 40 años y no envejecen”. Pero a la vez, su hija no tenía ningún problema en decírselo cuando uno de sus dibujos no le gustaba: “Lo primero que hacía nada más levantarme era buscar el chiste, como muchos españoles. Y a veces le decía: El de hoy ha sido malo. Forges casi siempre me hacía gracia”.

“Cuando murió recibimos el pésame de muchísima gente. Incluso del ejército o del Vaticano”. Berta Fraguas recuerda como su padre bromeaba con la muerte: “Cuando le preguntaron si hay vida después de la muerte él dijo: Hombre… Como no haya me oyen!”