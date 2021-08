La patronal de las residencias alerta de los efectos de la quinta ola y pide que se estudie la tercera dosis

Cinta Pascual, presidenta de la patronal de residencias CEAPs, ha asegurado en una entrevista concedida a Hoy por hoy, que la incidencia acumulada está aumentando también en los centros sociosanitarios en los que viven personas mayores.

"No nos lo esperábamos. Es cierto que la quinta ola no tiene nada que ver con las anteriores, pero si la incidencia sube en el conjunto de la sociedad, nosotros no somos compartimentos estancos", ha explicado.

La portavoz del Círculo Empresarial de Atención a las Personas ha señalado que "la vacuna protege muchísimo", pero también ha advertido que, cuando la incidencia sube, "se quitan libertades" que también afectan a la calidad de vida de los residentes, como las visitas de familiares. "No puede ser que vayamos para atrás", ha dicho. "Las personas mayores, aunque estén vacunadas, vulnerables".

En una carta dirigida al Gobierno, CEAPs ha pedido que se estudie si es necesario administrar una tercera dosis de la vacuna: "Pedimos que se haga un estudio de inmunidad, que se vea cómo están los centros y, si es necesaria la tercera dosis, habrá que darla, como Israel. Pero que sea algo serio. No queremos que se ponga por ponerla, pero sí una protección máxima a las personas vulnerables".