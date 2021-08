¿Afecta la vacuna al ciclo menstrual?

Hace ya semanas que Internet se llenó de mujeres contando cómo la vacuna contra la Covid-19 había alterado su ciclo menstrual. Lo contaban y cuentan en las redes porque nadie les había hablado o advertido sobre este efecto secundario. De hecho, no se contemplaba en ninguno de los ensayos clínicos. En España, un proyecto llamado proyecto EVA, lanzado por una matrona del Hospital Virgen de las Nieves, Laura Cámara, empieza a aportar datos. Más de la mitad de las mujeres que han participado en la encuesta ha notificado alguna alteración en sus ciclos menstruales.

Mercedes Herrero, ginecóloga de HM Hospitales y del equipo Gine4, ha constatado estas alteraciones en sus pacientes, "tanto en la consulta, como en redes sociales, estamos viendo en tiempo real estos trastornos". Las alteraciones menstruales notificadas son sangrado intermenstrual, dolor menstrual, ausencia de menstruación e incluso sangrado durante la menopausia. "Sabemos que las personas cuanto más jóvenes mayor respuesta inmune, esto produce un estrés biológico que puede trastornar el eje que regula la regla. Es algo que ocurre en otras situaciones de estrés como cambios de peso muy brusco, cambios de horario o deporte de alta competición. No lo habíamos visto de forma tan masiva porque no había habido una campaña de vacunación como esta", desarrolla la doctora.

Mensaje de tranquilidad

En cualquier caso, el mensaje rotundo es "de tranquilidad porque estamos hablando de algo transitorio que puede afectar uno o como mucho dos ciclos menstruales", incide. Tampoco afecta a la fertilidad, "definitivamente, la vacuna no afecta a la reproducción". Es especialmente importante, "incidir en la vacunación a las embarazadas. La infección es más grave en las mujeres embarazadas -la infección no afecta al feto- porque su reacción inmunitaria es distinta. En esa situación la gravedad de la enfermedad puede ser mayor y el feo puede sufrir, pero nunca de manera directa".

La enseñanza a extraer, opina Herrero, sería de cara a futuros ensayos clínicos. "Es cierto que ha producido sorpresa por el sesgo de género porque no se había contemplado en los ensayos". A falta de datos, "el problema es considerar la población adulta como un todo, y no contemplar el hecho menstrual. Si no se recoge no tenemos conocimiento previo. Por eso las encuestas que están en marcha son interesantes para poder aprender de datos en tiempo real. El hecho diferencial tiene importancia", añade.