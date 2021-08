Damián Mollá: "Hay un montón de datos que te dicen que Superman es como Jesucristo"

Desde tiempos ancestrales, la humanidad se ha hecho preguntas sobre su relación con el mundo y todo lo que le rodea. En el proceso de evolución, hemos tenido que nombrar realidades desconocidas para nosotros para poder identificarlas y darles un sentido. Pero por el camino, hemos ido desarrollando nuevas incógnitas relacionadas con las propias realidades a las que hemos puesto nombre. Para darle una explicación a todas estas dudas que nos inquietan, perturban y atormentan, el humorista Damián Mollá acaba de publicar ‘Oh my God’, un recorrido por la mitología y la historia con ilustraciones suyas. Hoy hemos hablado con él en ‘La Ventana’.

A estas alturas de la vida humana, aún no hemos sido capaces de resolver los grandes enigmas que han copado durante años el tiempo de científicos, antropólogos y filósofos. No tenemos aún la certeza de que haya vida extraterrestre; no sabemos si Jack cabía o no en la tabla de Rose y tampoco tenemos claro por qué septiembre no es el séptimo mes del año y octubre, el octavo, si sus nombres indican que eso sería lo lógico. Mollá ha encontrado la respuesta a algunos de los enigmas que más han rondado por las cabezas de millones de españoles cada año.

El origen mitológico del orden mundial

Damián empezó a tirar del hilo y se dio cuenta de que “toda la estructura del mundo está basada en los dioses griegos y romanos”. A él le encanta esto: “Este libro es para mí, para que me encajen las cosas. Me parece muy divertido y me gusta que las cosas tengan sentido”. La cuarentena también ayudó: “Yo tenía ya la semillita de la idea y los fines de semana del confinamiento me puse a estudiar como loco. Disfruté mucho resolviendo misterios históricos; me llenaba la casa de papeles, como si fuera un caso de Sherlock Holmes”.

Mientras pongo la lavadora os cuento que he sacado un libro increíble sobre historia y mitología. Entre otras cosas, he descubierto el verdadero origen de los nombres de los meses y el mensaje que los romanos nos mandaron a través de estos nombres. pic.twitter.com/ENTtuF4fqY — Damián Mollá (@Damianmolla) May 31, 2021

El libro también deja teorías curiosas sobre los superhéroes: “Superman es tres personas a la vez, Clark, Superman y Kal-El, igual que Dios. De hecho, sus creadores son judíos y el nombre de Clark Kent es hebreo y significa voz de Dios. Hay un montón de datos que te dicen que Superman es como Jesucristo”.

Más allá de la literatura, Damián comparte grupo y pasión por la música con Juan Ibáñez y Marron, del equipo de ‘El Hormiguero’. El hombre linterna versiona canciones míticas de series y películas de la adolescencia de una generación entera. De momento, no han podido retomar el proyecto, pero la idea es volver: “Íbamos a hacer un remember justo antes de la pandemia, pero lo tuvimos que parar. Espero que podamos ensayar otra vez y recordar viejos tiempos cuando termine esto”.