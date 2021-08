"Si él se exigiera un poco más...": el jugador de España que podría decidir la final olímpica

España se clasificó durante la jornada del martes, prórroga incluida, a la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Para ello tuvo que derrotar a la anfitriona, Japón, gracias a un gol en el min. 114 de Marco Asensio, que salió desde el banquillo. En la última ronda para conseguir la medalla de oro espera ya la selección de Brasil liderada por Dani Alves.

Javier Matallanas, Antonio Romero y Aritz Gabilondo estuvieron en 'El Sanedrín' de El Larguero para analizar la última hora del combinado español y también para mostrar las claves de cara a la final del próximo sábado.

El análisis del España - Japón

Antonio Romero: "Teniendo en cuenta que es contra el anfitrión, creo que hemos hecho un partido de mucho mérito. Me ha pasado como todos los encuentros, que jugamos en cuarta y que cuando queremos acelerar no nos llega. Con todos los condicionantes que había, la selección española ha cumplido con nota. Japón llevaba mucho tiempo buscando pasar de ronda en un partido como hoy".

Javier Matallanas: "La Selección es un calco a la de la Eurocopa. Yo había hecho otros cambios, como poner a Asensio de principio. Oyarzábal es un buen futbolista, pero lleva fallando goles desde la semifinal contra Italia. A partir de ahí ha sido muy emocionante. En el sentido futbolístico es que yo haría un fútbol con otro plan. Luis de la Fuente es el arquitecto del oro que vamos a conseguir, pero que Bryan Gil no estuviera en el banquillo me ha sorprendido. Teníamos que haber ganado antes, pero lo recordaremos toda la vida".

¿Cuajó Asensio verdaderamente un buen partido?

Antonio Romero: "No me gusta ser ventajista. Durante toda la transmisión hemos dicho que se le pedía algo más. No estaba ayudando en defensa y no estaba encontrando su sitio en el partido. Evidentemente, tiene una calidad espectacular y el portero japonés no ha podido hacer nada. Creo que Marco Asensio está obligado a ser uno de los líderes del equipo. Quitando el gol, siendo realistas, él nos estaba dando poco".

Aritz Gabilondo: "Es innegable que puede dar más y el primero que lo sabe que es él. Si se exigiera un poquito más, ofrecería un mayor rendimiento. Los dos mejores partidos que ha hecho en estos Juegos Olímpicos ha sido saliendo desde el banquillo. No pasa nada por ser suplente, porque hay que tener en cuenta también el cansancio de las selecciones. Me alegro por él, no tanto por la reacción que ha tenido con la crítica".

Javier Matallanas: "Asensio es un crack. Evidentemente tiene que dar más, pero un gol como el que hace hoy solo lo hace un 'superclase'. Quiero resaltar también lo de los 70 partidos de Pedri, es una barbaridad absoluta. Este cuerpo técnico lo que quiere de él es que haga algún gol. Ojalá sea el sábado".

¿Será Rafa Mir titular frente a Brasil en la final?

Antonio Romero: "Ha hecho un gran trabajo con una Japón que esperaba muy bien cerrada. En condiciones normales hubiera marcado, pero no creo que sea titular frente a Brasil. Lo utilizará como revulsivo en el caso de necesitarlo. Todos sabemos que los de la Eurocopa jugarán seguro y a partir de ahí entran las rotaciones. Va a estar en el banquillo de los suplentes y creo que jugarán Asensio, Oyarzabal y Olmo".

Aritz Gabilondo: "Ahí sí que me cuadra jugar con un falso nueve, pero es la gran alternativa que ha tenido Luis de la Fuente: meter a Rafa Mir, puesto que hoy se merecía jugar. La verdad es que estamos hablando mucho de fútbol, pero no estamos resaltando el éxito de ganar una medalla 21 años después. Le doy mucho éxito a que haya dos torneos paralelos, como la Eurocopa y los Juegos y que dos seleccionadores hayan creado dos listas en donde algunos futbolistas repiten. Tiene un valor tremendo y un mérito altísimo".

Javier Matallanas: "Hay que verlo. España tiene muchas alternativas, incluso la incógnita de saber si Ceballos está disponible para la final. Apostaría porque jugará con falso 9 y los mismos que ha dicho Romero arriba".

Aritz Gabilondo: "La cosa está en si hay que darle premio a los que han jugado asiduamente o meter a futbolistas como Ceballos que le ha mermado una lesión. Más allá del terreno de juego, también hay que tener en consideración a Luis de la Fuente. Creo que no se puede hacer mejor siendo un entrenador formativo".