Detectives disfrazados de turistas: así quieren combatir las fiestas ilegales de este verano en Ibiza

Como las discotecas de Ibiza están completamente cerradas y se están detectando cada vez más fiestas organizadas en grandes terrenos privados, pero la Policía no puede entrar por la fuerza ni cuenta con recursos suficientes para evitarlas, el Consell de Ibiza va a contratar a detectives que puedan hacerse pasar por turistas para controlarlas y, así, controlar la expansión de los contagios por COVID.

Mariano Juan, vicepresidente del Consell de Ibiza, ha explicado en Hora 25 el objetivo es que rastreen fiestas ilegales, acudiendo incluso a alguna de ellas, para recabar pruebas (venta de entradas y de alcohol, incumplimiento de las medidas anticovid, etc.) y ayudar a los Ayuntamientos y que puedan sancionar esta competencia desleal contra el sector del ocio.

Los detectives se infiltrarán en los circuitos de captación: aquellos locales que cierran a la 1.00, donde la gente se toma la última copa. El perfil que buscan se corresponde con personas de entre 30 y 40 años y poder adquisitivo medio-alto que estén dispuestos a acudir a fiestas. Su misión: acudir y alertar a la Policía.

Grupos organizados

"No estamos hablando de un cumpleaños o una fiesta privada organizadas en un piso. Hablamos de fiestas organizadas por grupos empresariales extranjeros que vienen con una logística sorprendente", ha explicado Mariano Juan. "Estamos acostumbrados a políticos que dicen que hay cosas que no pueden hacerse, pero hay que transmitir un mensaje firme. No todo vale".

"La idea no es que revienten la fiesta desde dentro sino avisar a la policía para que monten un control en el exterior y evitar que vaya más gente", ha añadido.