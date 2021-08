"Compré un billete de tren para que me vacunaran"

Natalia tiene 27 años y el 11 de julio recibió la primera dosis. Conseguir la segunda fue mucho más difícil. Ella recuerda esas horas como un "auténtico infierno". Necesitaba adelantar su cita porque empezaba a trabajar, pero no recibió ninguna respuesta por parte de la Comunidad de Madrid. "Me puse a buscar como una loca en once centros de vacunación para conseguir la vacuna. Yo empecé yendo al Wizink. Recorrí varios hospitales y el domingo vi que en el Wanda estaban poniendo Pfizer, si presentabas un billete de avión o de tren. Y decidí comprarme un billete de tren y me dejaron pasar", explican Natalia.

Natalia ha pagado para vacunarse en el plazo que recomienda la farmacéutica. "El billete de tren me ha costado 28 euros. Renfe me ha cobrado cuatro euros por cancelar. Pero más vale pagar cuatro euros que quedarme sin vacuna", aclara Natalia. No es el único caso que vio Natalia en el Wanda: "Otra chica hizo una reserva de hotel. Luego pudo cancelarla. Teníamos que mentir para podernos vacunarnos a tiempo."