Selva Orejón, experta en ciberseguridad: "No debemos caer en la paranoia, pero siempre hay que estar alerta"

Este año y medio de pandemia ha acelerado la digitalización del trabajo y de la vida. Eso ha hecho que los ciberataques sean cada vez más frecuentes. Solo en 2020, el Centro Criptológico Nacional detectó más de 80.000 ciberincidencias, el doble que en 2019. El panorama en las empresas es bastante parecido: una de cada cinco pequeñas y medianas empresas españolas ha sufrido algún ciberataque en el último año, según el informe Escudos 2021 de la agencia española Exsel.

Durante las vacaciones de verano podemos estar más desprotegidos porque, entre otras cosas, solemos cambiar a menudo de wifi en función de dónde estamos en cada momento. Y eso es como dejar la puerta abierta a los ciberdelincuentes. Un estudio de Panda Security concluye que los ciberataques pueden incrementarse en un 40% en esta época del año. Lo hemos analizado hoy en ‘La Ventana’ con Selva Orejón, directora ejecutiva de onBranding y experta en identidad digital y ciberseguridad.

La idea es que “en vacaciones bajamos las defensas y es más sencillo que nos puedan atacar; es algo que siempre ha pasado, pero ahora que estamos más conectados, es un caldo de cultivo perfecto” para los ciberdelincuentes, según Selva. Como norma general, se recomienda “no caer en la paranoia, pero sí estar alerta”.

Consejos para evitar ciberataques

Para que no nos den sustos en vacaciones y reforzar nuestro sistema inmunitario digital, “lo primero que hay que hacer es tener una contraseña distinta” para las informaciones más sensibles (correos, redes sociales, sistemas de pago…). Lo más útil es organizarse a través de un gestor de contraseñas y un sistema de doble verificación. También debemos evitar conectarnos a redes wifi abiertas porque “es como si no tuviéramos contraseña”, pagar solo con tarjeta virtual o PayPal o navegar siempre con antivirus en cada aparato. A la hora de comprar en una tienda o una página que no conocemos, “podemos poner el nombre en Google acompañado de la palabra estafa para ver si algún usuario ha dejado ya algún comentario negativo para poder enterarnos”.

El sector bancario lleva tiempo alertando también de otra estafa, el Spoofing, una técnica con la que los ciberdelincuentes suplantan la identidad de cualquier compañía o persona. Cómo funciona: nosotros recibimos en nuestro móvil un SMS que, supuestamente, viene de un número seguro y se identifica con nuestro banco. Nos piden que hagamos un trámite sencillo y nos mandan un enlace que nos lleva a réplicas de nuestros portales de banca para robarnos los datos. El BBVA recomienda en estos casos no dar información personal en las webs a las que accedemos, no descargar archivos adjuntos de direcciones sospechosas y actualizar a menudo el sistema.

Para Selva, lo importante es “saber qué ocurre en la cocina del ciberdelincuente, porque cuando tú pinchas, te descargas un virus que tiene como objetivo acceder a tus contactos. Le estamos dando nuestros datos a un grupo criminal, pero lo peor es que no sabemos que nos están soplando el dinero hasta que no lo corroboramos con el banco”. Y rescatar ese dinero después es complicado.

Y a pesar de todo, ahora mismo España está a la cabeza mundial en ciberseguridad. Nuestro país comparte el 4º puesto con Corea del Sur y Singapur en el Índice Global de Ciberseguridad 2020 que elabora Naciones Unidas. Tenemos una puntuación de 98’52/100 y hemos ido escalando posiciones con los años (en 2014 estábamos en el puesto 30 y en 2018 llegamos al 7). El índice se elabora periódicamente y se obtiene teniendo en cuenta varios indicadores relacionados con cinco pilares básicos: legalidad, técnico, organizativo, desarrollo de capacidades y cooperación.