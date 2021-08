James Gunn fuera de control y sin censura en 'El escuadrón suicida'

Esta semana llega a las salas la secuela de Escuadrón Suicida, la película basada en los cómics de John Ostrander de los 80 que David Ayer estrenaba en 2016. Warner Bros. ha aprovechado la salida temporal de James Gunn de Marvel para dejarle dirigir El escuadrón suicida y que pase del cine de superhéroes políticamente correcto que produce Disney a la completa liberación que supone esta película.

Las comparaciones son inevitables y, aunque a simple vista lo único que diferencia a estas dos películas es el artículo en su título, detrás hay mucho más. Veamos que se ha hecho antes con esta franquicia.

En 2016 la versión de David Ayer, o de Warner, presentaba, casi en exceso, a los miembros de la Task Force X, un grupo de supervillanos a los que la Amanda Waller de Viola Davis había reclutado para colaborar (aunque no se podían negar) con el gobierno de Estados Unidos en peligrosas misiones secretas, casi suicidas. En taquilla le fue genial, pero la cinta no ha hecho más que recibir comentarios negativos tanto de la crítica como de los fans del universo DC incluso ahora, 5 años después, con motivo del estreno de El escuadrón suicida de James Gunn, aunque, según declaraba recientemente el director, el montaje que el público vio no tiene nada que ver con su película.

Ni el liderazgo de Will Smith ni la luz propia que irradia la Harley Quinn de Margot Robbie pudieron solucionar el desastre. Incluso hubo fans que llegaron a demandar a Warner Bros y DC Cómics por publicidad engañosa ante la ausencia del Joker en el metraje, de lo que también se quejó el actor que le daba vida, Jared Leto, a quien ya le han colgado la medalla a peor encarnación del personaje. Incluso le nominaron en los anti-Oscars o Razzies a peor actor secundario, aunque le quitaron el premio.

Mejor suerte tuvo Margot Robbie, nominada a mejor actriz en los Critics Choice Awards. No ganó, pero Harley Quinn consiguió su propia película en 2020: Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Quinn tuvo aquí la oportunidad de contar en profundidad su historia de emancipación tras la ruptura con el Joker en una fiesta colorida llena de lentejuelas y purpurina.

Aves de presa, una película de acción con sello feminista, dividió opiniones. Aunque la cinta tenga altibajos, no hay duda de que el personaje de Margot Robbie es muy querido y eso le abre las puertas a un sinfín de oportunidades. Entre ellas, ser uno de los pocos personajes que continúan su camino en El escuadrón suicida que estrena James Gunn que, aunque no es del todo un reboot, ha llegado para revivir la franquicia.

La acompañan en la nueva misión que Amanda Waller tiene para imponerles villanos nuevos, clásicos, desconocidos e inventados entre los que encontramos a Bloodsport; Peacemaker, una especie de capitán américa trastornado interpretado por John Cena; Polka-Dot Man, un chico con la curiosa habilidad de lanzar confetis; un entrañable pero sanguinario tiburón a quien poner voz Sylvester Stallone, o Ratcacher 2, una chica con el poder de controlar a las ratas, que es lo más tierno de la película junto a su rata Sebastián. Todos ellos forman un patético ejército de renegados, aislados y raritos al borde del abismo que tendrán que enfrentarse a un enemigo de lo más inesperado: una estrella de mar gigante.

La película es Gunn en estado puro. Una recopilación de todo lo que su retorcida mente contiene da como resultado una cinta salvaje, violenta, extravagante, sorprendente, cargada de humor negro y muy gore. Warner le ha dado al director plena libertad, y se nota no solo en la pantalla, sino en el cien por cien de críticas positivas que ha recibido este completo caos al que se califica ya como mejor película del cine de cómics moderno.