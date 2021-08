La mentalidad de la selección de waterpolo que asusta a sus rivales: "Pensar en grande y disfrutar"

El portero de la selección española de waterpolo, Dani Pinedo, pasó por El Larguero para explicar como fue el pase a semifinales y las opciones de pasar a una posible final olímpica. Sea como sea España tendrá dos partidos en los que podrá luchar por medalla.

El partido de cuartos frente a un combinado tan potente como el de Estados Unidos ha hecho soñar a todos los españoles con una medalla en esta categoría. Además, el conjunto femenino también está en semifinales. El waterpolo nacional está de dulce.

Yago de Vega comenzaba la entrevista alabando la gran labor que ha tenido el portero en el día de hoy. Prueba de su gran actuación son sus números, a los que Pinedo prefería no hacer caso: “Últimamente estamos hablando mucho de porcentajes, pero más allá de eso el equipo ha jugado bien. El equipo se ha rehecho a mitad de camino y lo hemos logrado. Y sabíamos como era Estados Unidos, parecía que tenía que ser fácil, pero ni mucho menos”.

Objetivo cumplido

El waterpolo está siendo una de las grandes fuentes de motivación para todos los amantes españoles de los Juegos Olímpicos. Ambas selecciones en la lucha por las medallas, objetivo cumplido toca disfrutar: “Está generación en cuartos de final siempre luchábamos con un equipo balcánico y ahora ya estamos en semis. Ahora lo que toca es pensar en grande e ir a por todo”.

La frustración de caer en cuartos hubiese sido un duro varapalo para todo el combinado nacional y así lo reflejó el guardameta: “Ahora lo que toca es disfrutar, ya que no tienes la presión caer en los cuartos de final. Los cuartos es un partido muy jodido. Nadie viene para luchar del puesto al 5 a 8. Creo que hemos notado la presión, pero hemos estado bien”.

Próximo rival: Serbia

La selección serbia es uno de los grandes cocos del torneo. Pese a ello, España ha conseguido buenos resultados en sus últimos cara a cara. El optimismo afloraba en las palabras de Dani: “Los serbios son el mejor equipo de la última década. Actuales campeones olímpicos y no han conseguido más medallas porque les eliminamos en los europeos en los penaltis. Creo que ellos tienen el mejor equipo individualmente, pero últimamente les hemos ganado”.

La ilusión de participar en los Juegos Olímpicos y conseguir medalla es uno de los momentos más bonitos para un deportista y, en ocasiones, para visibilizar un deporte o una causa. Pinedo lo reflejó de esta manera: “Es el momento en el que los deportes con menos bombo estamos en la palestra. Eso es lo más bonito de los Juegos Olímpicos y eso hay que aprovecharlo porque también puedes dar mala imagen”.

La vida en la Villa Olímpica

La dura situación sanitaria que se atraviesa en tierras niponas ha propiciado que los atletas no puedan gozar de total libertad. El confinamiento en la Villa es estricto, pero los deportistas no se aburren: “Aquí tenemos la vida fácil y no nos podemos quejar. No tenemos todas las comodidades, pero como en todos los Juegos Olímpicos. Tenemos tiempos libres donde lo pasamos bien y al final somos un grupo que nos llevamos muy bien”.