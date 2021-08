La vicepresidenta del Parlamento balear, víctima de acoso: "Me ha condenado a mirar atrás cada 5 minutos"

La diputada de Podemos y vicepresidenta del Parlamento balear, Gloria Santiago, ha explicado en Hora 25 el episodio de acoso que sufrió en un punto del Camino de Santiago. Relata cómo un hombre se le acercó en un punto solitario del recorrido y después comenzó a masturbarse.

"Lo miré y me dijo: no tranquila que solo voy a mear, me dijo. Se giró y seguí caminando y cuando me di la vuelta se estaba haciendo una paja detrás mía. Me asusté muchísimo y eché a correr como si no hubiera un mañana", ha explicado.

Gloria Santiago asegura que llamó automáticamente al 061 y le sorprendió la respuesta. "Me regañó: que por qué voy sola, que si no había encontrado compañía para ir al camino, que ¡a quién se le ocurre!". Santiago denuncia además que las mujeres que viajan solas lo hacen con miedo, "todas hablamos del miedo (...) vivimos en constante miedo, con una constante amenaza".

Después de vivir este momento, la vicepresidenta de Baleares lamenta que este episodio no tenga una solución inmediata, a pesar de ya haberlo denunciado ante la Guardia Civil, porque "este chico dormirá hoy tan tranquilo, tan a gusto y a mí me ha condenado a cada 5 minutos tener que estar mirando hacia atrás".