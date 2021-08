¿Puede prohibirte tu empresa trabajar en la oficina si no te has vacunado?

En Estados Unidos, la cadena de televisión CNN ha despedido a tres empleados que fueron a trabajar sin estar vacunados. La empresa había avisado a su plantilla de que aplicaría una política de tolerancia cero para evitar contagios en la vuelta a la redacción durante la pandemia. En el caso de CNN, los empleados podían seguir teletrabajando si no estaban vacunados. Tres empleados incumplieron esa norma interna y han sido despedidos. ¿En España una empresa podría hacer algo semejante?

"No se podría despedir a alguien por no vacunarse", explica en Hora 25 el abogado laboralista Pere Vidal. Tampoco sería legal que nuestra empresa nos preguntara si nos hemos vacunado o no, porque sería una infracción administrativa. "La multa por solicitar datos personales podría oscilar entre los 6.650 hasta 180 mil euros", aclara Vidal. Con la legislación en la mano, el único dato que, en principio, deberían manejar las empresas sería la aptitud laboral. Es decir, el 'apto' del servicio médico cuando se pasa el examen de salud.

Por tanto, en ningún caso puede ser causa de despido o una limitación al acceso al trabajo. Además, cabe recordar que existen otras alternativas para la empresa: "Estamos ante derechos derechos fundamentales, el derecho constitucional a la intimidad y al desarrollo de la propia personalidad. Por tanto, antes de tomar una medida drástica como obligar a vacunarse hay otras medidas más proporcionales y menos lesivas para evitar el contagio", explica Pere Vidal.