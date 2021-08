"Esta plata me sabe a oro por todo el trabajo realizado para llegar hasta aquí"

Damián Quintero, plata en el kárate en la modalidad de 'kata' en Tokio 2020, estuvo en El Larguero para hablar de cómo ha vivido este alegrón que signfica una medalla olímpica y nos mostró a todos qué hay detrás de un sacrificio como el suyo, concretamente, cuál es el sufrimiento de un deportista de élite que consigue subirse al podio en unos Juegos Olímpicos.

Una medalla de plata que para el español sabe claramente a otra cosa por todo el esfuerzo que ha conllevado: "Me sabe a oro. Ha sido muy duro el trabajo para llegar hasta aquí y he disfrutado como un enano, tanto en las eliminatorias como en la final". Quiso destacar también la calidad de su ejercicio frente a su rival y la dificultad que conllevó: "¿Rio Kiyuna? No ha salido hoy, pero sabemos que el escenario era distinto también que estamos en Tokio. He hecho mi trabajo así que él disfrute de sus oros, pero yo disfruto de mi gente, de España y de mi medalla".

"Lo he dado todo, me voy con la sensación de haber dado el 110%"

"Ha sido muy duro, mucho trabajo, se ve en los resultados, pero no el trabajo que está detrás. Por decirte, llevo más de un mes sin ver a mi mujer...", nos cuenta Quintero sobre todos los esfuerzos 'invisibles' que un deportista de élite tiene que sufrir.

El karate es un deporte que no estará en los Juegos de París 2024, por lo que llevar dos medallas para el deporte español significaba algo más que un número: "Era mucha presión sabiendo que era igual la única vez de llevar una medalla a España como karateka"

El resto de la entrevista

¿No llegar a la final habría sido un fracaso?

"No llegar a la final habría sido una decepción. La de bronce también habría sabido a oro. He sacado mi mejor versión en el tatami y estoy muy contento por ello".

¿Qué le dirías a los miembros del COI que no han dejado a este deporte ser olímpico?

"Le diría que espero que hayan disfrutado el karate y que nos merecemos estar en unos Juegos, que recapaciten y que si en París 2024 no está, que esté para los próximos".