David Bowie: los años al límite del camaleón de la música

Los años setenta de David Bowie son la etapa más fascinante y camaleónica que ha vivido un músico. En nueve años el inglés editó once discos. Obras fascinantes en su mayoría con viajes sonoros complejos, metamorfosis físicas asombrosas y una colección de canciones que figuran entre lo más querido de su extenso cancionero. Una etapa increíble llena de cambios, giros y misterio que elevaron a ese Bowie, siempre a la búsqueda del éxito, a lo más alto del olimpo del rock.

Los discos que forman parte del recorrido del programa / Cadena SER

En apenas dos años David Bowie creó a Ziggy Stardust, sorprendió al mundo, y lo mató en una noche de verano delante del público. "Me he dado cuenta de que siempre he coleccionado, soy un coleccionista y parece que lo que colecciono son personajes e ideas", apuntaba el músico en un documental de la BBC.

En aquella gira todo cambió para Bowie. Pasó de medio centenar de asistentes al concierto de nacimiento de Ziggy a los 18.000 que asistieron a su muerte. Pero entre media el músico inglés grabó Aladdin Sane. El éxito de estos dos discos impulsó el de los primeros trabajos de Bowie que empezó a colapsar la lista de éxitos.

Los siguientes pasos del inglés fueron todavía mas desconcertantes editando un disco de versiones (Pin Ups) y otro álbum de estudio estupendo como Diamond Dogs. Tras ello, Bowie volvió a sorprender a todos pasándose al soul blanco con Young Americans.

Todo esto sucedió en tres años, un trienio que marcó para siempre la carrera de Bowie con discos legendarios, pero mucho más. En esta etapa de Bowie hay teatro, hay fantasía, riesgo, literatura, moda, provocación. En solo tres años, Ziggy puso el mundo a sus pies y creó la leyenda de Bowie como algo mucho más grande que sus propias canciones.

Esta semana recorremos esta etapa de la carrera del inglés de la mano de Fernando Neira, Sheila Blanco y Lucía Taboada, mismo equipo que nos acompañó el verano pasado en el recorrido que hicimos por los años berlineses de Bowie. Programa que puedes volver a escuchar como complemento a esta etapa.