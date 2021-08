"Crecer es fingir que entiendes. Yo me veo como un niño que no entiende nada"

“Si yo me llegara a divorciar me hubiera ido a vivir a Barcelona al piso de Ortega”, con esta gran confesión empieza Juan José Millás su charla con Ortega y Cristina, que se adentran en su pasado: “Lo que más recuerdo de mi infancia es la extrañeza frente al mundo. Eso es lo que me hizo ser escritor. Escribes para entender el mundo”, explica el escritor.

Millás habla de cómo podía cambiar la percepción que él mismo tenía de su padre en función de la situación: “Siempre me ha sorprendido como a mi padre a veces le veía como un hombre y a veces como papá. Siempre lo veía como un hombre cuando él no me veía a mí. Cuando entraba en casa y me veía ya era papá”. Cuando se centran en el humor, Millás se sincera: “Yo nunca intento ser gracioso. El humor en mi caso es colateral a mi modo de aproximarme a las cosas. Es el estupor lo que crea el humor”.

Al hablar del mundo actual, el escritor es pesimista: “El mundo ha muerto. Vivimos en el post mundo. Vivimos en él por inercia de algo que no termina de acabar, pero ya es un mundo que no existe”. Aun así, la vida sí que la ve con buen humor: “La longevidad de la especie es de 70 años. Yo tengo 75, le he ganado 5 años a la muerte. Ahora ya tengo menos miedo de quedarme en paro”.