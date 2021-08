¿Cuántos aficionados podrán acudir a sus estadios este fin de semana?

El 4 de agosto Carolina Darias anunció que se permitiría un 40% de aforo en eventos deportivos al aire libre, pero las CCAA pueden hacer modificaciones. Habrá una nueva revisión a finales de agosto, tras el parón de selecciones. Ahora mismo, esto es lo que se conoce de cara al aforo de los partidos de la primera jornada de LaLiga Santander.

- Valencia vs Getafe (V 21:00): En la Comunitat Valenciana se permite un 40% del aforo (que serían 22.000 aficionados en Mestalla), pero un máximo de 15.000 espectadores. Se exige un asiento de distancia. El día 6 comenzó la venta de entradas a abonados del año pasado con Opción 1. El día 7, los de opción 2, y desde el lunes 9, opción 3 y público general, puesto que todavía quedan.

- Osasuna vs Espanyol (S 17:00): El Gobierno de Navarra decretó un 33% de aforo para los dos primeros partidos, que en El Sadar son 7.700 espectadores. Para decidir quién irá será por sorteo: los abonados se inscriben y se realizará dicho sorteo por sectores. Los agraciados en un partido serán los últimos en tener opciones en el siguiente hasta que todos los socios de un sector hayan podido disfrutar de algún encuentro. Los nuevos abonados no podrán inscribirse en los dos primeros sorteos. Un asiento ocupado y dos vacíos. Los agraciados no podrán renunciar. Los Ultras Indar Gorri no estarán en el partido como protesta.

- Mallorca vs Betis (S 19:30): El Govern Balear solo ha autorizado 8.500 espectadores (36%) para los dos primeros partidos en Son Moix. Tiene más de 14.000 socios, por lo que se hará sorteo esta semana. El sábado se jugó el Trofeu Ciutat de Palma vs Calgliari, el Govern permitió 5.000 aficionados, por lo que las peñas iniciaron un movimiento en el que se pedía que no fuera la gente como protesta, y al final apenas fueron 1.000 personas.

- Cádiz vs Levante (S 19:30): La Junta de Andalucía no se ha pronunciado y los clubes tampoco. Se espera que este martes se conozcan las medidas. Un 40% de aforo supondría unos 8.000 aficionados, pero el Cádiz tiene 16.000 abonados. De momento, está abierto hasta el día 10 el proceso para solicitar ir a alguno de los dos primeros partidos. En el pasado Carranza entraron 4.000 aficionados, un 25%.

- Alavés vs Real Madrid (S 22:00): El gobierno vasco sólo permite un 20%, habrá 3.968 aficionados en Mendizorroza. Se decidirá por sorteo, al que se han apuntado 7.000 abonados. El resultado del sorteo se dará el martes 10. Al entrar, además del DNI, se deberá entregar el pasaporte covid o una declaración responsable de estar libre de coronavirus. Serán 4 sorteos, uno por cada grada. Los agraciados perderán prioridad en los siguientes sorteos

- Celta de Vigo vs Atlético (D 17:30): La Xunta ha confirmado un 40% de aforo. Por las obras en ciertas gradas de Balaídos, se queda en unos 8.000 espectadores. El Celta anunció en un comunicado que el 50% de las entradas serán para los abonados de mayor antigüedad que las soliciten antes del martes a las 4 de la tarde. La otra mitad será por sorteo de entre los abonados que se inscriban entre el martes y jueves. Se reembolsará a los que no vayan el dinero correspondiente al partido.

- Barcelona vs Real Sociedad (D 20:00): El Govern catalán ha establecido un 30% de aforo. En el Camp Nou habrá 29.803 espectadores. El 85% de las entradas serán para socios con abono, y un 15% para compromisos del club. Los abonados se podrán inscribir en la web hasta el miércoles a las 9 de la noche. Si hay más solicitudes que entradas, se realizará un sorteo. Entre 24 y 48 horas antes del partido se comunicará a los abonados si pueden ir o no. Las entradas no serán nominativas y se podrán ceder. Los menores de 14 años deben ir acompañados de un adulto. También devolverán el dinero correspondiente a los no agraciados.

- Sevilla vs Rayo (D 22:15): Igual que el Cádiz, está a la espera de la Junta de Andalucía, que debería pronunciarse este martes. Un 40% supondría unos 17.500 espectadores. El club prepara un sorteo entre sus abonados, que pretende sea lo más justo posible. Cuando conozca el aforo exacto, lo preparará. El Sevilla pretende a final de temporada devolver el dinero correspondiente a los partidos que se han perdido los abonados.

- Villarreal vs Granada (L 20:00): Al igual que con el Valencia, la Generalitat Valenciana permite un 40% pero con límite de 15.000. En el caso de la Cerámica, un 40% supone unos 9.200 aficionados. El club, pendiente todavía de la Supercopa de Europa, no ha anunciado cómo lo hará. En el último partido de la temporada pasada hizo un sorteo entre sus abonados.

- Elche vs Athletic (L 22:00): También en la Comunitat Valenciana, puede haber un 40% de aforo, que supone 13.200 espectadores. Es alrededor de la cifra de abonados que tenía el club en la 19-20, cuando ascendió a Primera. Esos 13.000 abonados serán los que tendrán prioridad para acudir a los dos primeros partidos en el Martínez Valero.