La hija de la cooperante española detenida en Israel: "Su objetivo es desmantelar las ONG palestinas"

Juana Ruiz Sánchez es una trabajadora humanitaria española, una cooperante que lleva cuatro meses detenida en Israel al estar acusada de pertenecer a una organización ilegal palestina y de desviar fondos a un grupo palestino calificado como terrorista. Se dedica a la cooperación desde hace tres décadas, y una noche se la llevaron de su casa sin mediar palabra. Desde entonces estaba pendiente de un juicio militar, saltando de una cárcel a otra, y este martes ha comenzado el proceso judicial, compareciendo sin intérprete (ella no sabe hebreo). No obstante, ha sido un trámite porque se ha confirmado que la vista vuelve a aplazarse, por cuarta vez, hasta el próximo 1 de septiembre. "El caso contra nuestra cliente Juana Ruiz es infundado y es parte del esfuerzo de Israel para criminalizar toda actividad y organización humanitaria externa en los territorios ocupados (palestinos)", ha afirmado su abogado.

Esposada y cansada. Así ha aparecido Juana Ruiz en la sala de la cárcel militar de Ofer. "Todos sus amigos y familia estamos con ella", ha afirmado su marido Elías Rishmawi recientemente, y en la Cadena Ser ha estado su hija, María Rishmawi, para hablar con Aida Bao en 'Hora 25' sobre la situación en la que se encuentra su madre, con la que se ha podido comunicar: "Mi padre nos puso en altavoz las dos y pude hablar con ella por primera vez y escuchar su voz tres meses después de su detención".

Así ha sido el juicio a Juana Ruiz

Rishmawi ha comenzado contando cómo ha visto a su madre: "Es fuerte, la encontré serena. Es una situación muy complicada, pero nos manda más ánimos ella a nosotros que nosotros a ella" . "Lo que tocaba hoy era que la defensa presentaba sus alegaciones. El juez permitió que la defensa lo mandara de manera escrita durante la semana próxima y luego habrá una contestación de la Fiscalía, y el 1 de septiembre se fijará fecha para presentar alegaciones. Hoy no ha declarado", ha explicado.

Ahora el primer objetivo es que salga de la cárcel a casa: "Espero que consiga el arresto domiciliario, pero es complicado de conseguir. No se lo dan a casi nadie y las condiciones son residir en zona de jurisdicción israelí, que no vivimos ahí, y no estaría en casa. Necesitaríamos un lugar para que se quede. También hay fianza que hay que avalar". "Los abogados nunca se la van a jugar ni garantizar nada. Sabemos que es complicado, vamos a esperar", admite.

Denuncia el trato recibido por Israel

"Ha recibido un trato que reciben todos los presos palestinos, un trato de aislamiento y tortura psicológica absoluta. De moverlas de un lugar a otro, interrogatorios, transportes largos y difíciles...Mi madre estuvo 24 días sin conocer sus cargos y tres semanas sin recibir ropa ni libros. Estuvo 12 días aislada sin salir al patio y sin compañeras", denuncia la hija de la detenida, que confirma que "se le está aplicando la Ley Marcial, a todos los palestinos y a ella también".

Además, cuenta que todo se debe a que están en contra de las asociaciones de Palestina: "No hay fundamento en las acusaciones ni piensan que lo necesitan. El objetivo es el desmantelamiento de las ONG palestinas que asisten a la población".

Convencimiento en la inocencia de Juana Ruiz

"Tenemos asistencia consular y las visitas recibidas son desde el consulado. Ha recibido cuatro o cinco. El Ministerio de Exteriores imaginamos que están trabajando en ello pero la comunicación es con el consulado", cuenta sobre el apoyo desde España.

Sobre todo, deja claro que su madre es inocente: "Estamos convencidos de la inocencia de mi madre. No hay evidencia material en contra de ella y los cargos no tienen ningún sentido. Todo el mundo lo ha dicho. Los tribunales militares de Israel tienen su forma de operar e imagino que impera el castigo. Creo en la inocencia de mi madre, todos lo sabemos, y espero que salga sin ningún cargo".

Un proceso nada fácil de asimilar

Rishmawi se siente aliviada porque al menos goza de buena salud. "Tiene achaques de salud, necesita medicación y sabemos que la toma de manera regular, que está bien de salud. Es la parte buena, menos mal", cuenta en la SER.

Finalmente, lamenta todo lo difícil que está siendo el proceso, aumentado por la pandemia: "La familia lo lleva regular. Hoy sobre todo. A mi madre la he visto con esposas en pie y manos. No es una buena imagen, con la pandemia ha pasado mucho tiempo sin ver a la familia y no se lleva bien".