Domingo González, médico, sobre los antivacunas: "la justicia debería actuar de oficio, hay vidas en riesgo"

El médico intensivista del Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria quiso cumplir con la palabra que le dio a su paciente al que había tenido que intubar unas horas antes: “me dijo que no se había vacunado por temor, por lo que escuchaba y veía en los medios de comunicación y redes sociales y lamentaba no haberlo hecho ahora que se ha visto enfermo y ha tenido que llegar este momento. Me pidió que transmitiera esta idea, esta necesidad a todos aquellos que aún no se hayan vacunado” señalaba el Dr. Domínguez en el vídeo que se hizo viral.

La situación del paciente ha mejorado, pero el mensaje de los antivacunas está haciendo muchísimo daño. “La inmensa mayoría de los que están en la UCI, son pacientes no vacunados, que podrían estarlo por su edad”. Sin embargo, no lo hicieron en su momento por miedo, porque pensaron que la vacuna les iba a enfermar. Este mensaje de miedo y contrario a la ciencia que cala rápidamente, viene de un sector privilegiado socialmente que busca lucrarse con las consecuencias de sus malas acciones. Su principal objetivo es vender tratamientos alternativos para curar la enfermedad. Existe otro pequeño grupo de personas que sigue esta corriente debido a una escasa capacidad crítica.

La sociedad debería moverse en conjunto y actualmente “no actúa de forma contundente”. El médico ha sentenciado: “la justicia debería actuar de oficio porque se está poniendo en riesgo la vida de las personas”. Considera que no se está atacando suficientemente a los antivacunas. La situación es crítica, ya que cada día “ingresan pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos que precisan de medidas drásticas para salvar su vida”. Se podría haber evitado si se hubiesen vacunado cuando les tocaba.

Estos mensajes perjudiciales para la salud pública pueden equipararse a decir que “puedes beber conduciendo” ha añadido Domínguez. Ya que a medida que aumenta la proporción de vacunados, aquellos que tienen que ser ingresados son los que no están vacunados. “Los que presentan una enfermedad más grave son pacientes entre 20 y 45 años”, ha observado el médico.

El doctor se quejaba de algunos titulares que han podido influir negativamente en los pacientes, que no han entrado en la noticia y en la que, una vez que se entra, aparecen unos datos distintos. Igualmente, ha declarado que la vacunación debería ser obligatoria, ya no solamente por el COVID. Hay muchos otros pacientes, con otro tipo de enfermedades que necesitan ser tratados, pero que no pueden acceder a sus tratamientos porque el sistema de salud está saturado.