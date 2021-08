Fabrizio Romano: "Veo a Mbappé en París este verano, el PSG está tranquilo con el Fair Play financiero"

El fichaje de Leo Messi por el Paris Saint-Germain ha sacudido el mundo del fútbol por completo. La capital francesa enloqueció con la llegada del astro argentino, el cual se mostró muy feliz durante su primer día en París.

Fabrizio Romano, reputado periodista italiano experto en el mercado de fichajes, se pasó por 'El Larguero' para contarnos algunos de los secretos del contrato de Messi con el PSG.

"Messi va a cobrar 25 millones garantizados y 10 millones más en bonus. Alrededor de 35 por temporada. Y tiene una cláusula de un bonus más grande si el PSG gana la Champions", comentó sobre el salario del argentino. Además, también explicó la duración del contrato. "Me cuentan que la opción de ampliar el contrato hasta 2024 es por ambas partes, aunque decidirá Messi".

Según Fabrizio Romano, no hubo intentona a última hora del Barça de retener a Messi. "A mí me cuentan que no hubo una última intentona del Barça anoche para retener a Messi". No obstante, Sique Rodríguez puntualizó este tema. "El Barça y el entorno de Messi lo niegan. Pero me cuentan que Ferran Oliver sondeó la posibilidad"

El futuro de Mbappé

Sobre el futuro de Kylian Mbappé, el periodista italiano tiene claro que este verano va a seguir en el PSG pero no tiene claro dónde acabará la próxima temporada.

"Este verano veo a Mbappé en París. El próximo verano podría ser jugador del Real Madrid si no renueva su contrato. No digo que vaya a fichar por el Real Madrid, pero es una gran posibilidad. En el PSG están muy relajados con el Fair Play Financiero y también con la situación de Mbappé. Lo que dicen es que no necesitan vender a Mbappé".