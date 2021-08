Terror para no escapar de las salas

Tras su llegada en 2019, Adam Robitel vuelve a sembrar el caos en las salas con 'Escape Room 2: Mueres por salir'.

Dentro de este laberinto mortal se vuelven a reunir Zoey (Taylor Russell) y Ben (Logan Miller), protagonistas de la anterior cinta, junto a otras cuatro personas que volverán a caer en las redes de Minos: la cabeza pensante detrás de la escape room más arriesgada de todos los tiempos.

En esta ocasión, el punto de partida del juego es un vagón del metro de Nueva York que se descarrila en medio de un viaje. En él se encuentran seis participantes que no están reunidos de manera casual. Todos ellos salieron con vida de su anterior contacto con el terrorífico mundo diseñado por Minos y esta pretende ser su última oportunidad.

Una bóveda bancaria, una playa donde la arena te absorbe, o una falsa calle del centro de la ciudad son algunos de los nuevos escenarios ideados para poner a prueba a Zoey y su equipo.

El fenómeno de las escape room se ha extendido por todo el mundo. En concreto en Madrid ahora mismo está en ebullición gracias a las numerosas salas que empiezan a ofrecer este tipo de experiencias. Pau Quero, fundador de Madrid Terror nos explica qué busca el público que acude a estos espacios: “Cuando vienen a la Paranormal Experience [una de las opciones que oferta Madrid Terror] buscan sensaciones fuertes. La gente puede elegir entre el nivel de terror alto, medio o bajo y el 95% elige el nivel alto. Todo el mundo quiere sustos bien hechos, momentos de soledad, cuantas más perrerías, más les gusta”, sostiene Quero.

Aunque estas salas no estén diseñadas por el mismísimo Minos, mucha gente abandona el juego y no consigue llegar al final. “Hay muchos abandonos, hay mucha gente que decide no continuar. Nosotros por eso siempre hacemos una primera prueba de quince minutos, donde vemos al grupo y vemos de qué pie cojean: si son muy miedosos, si tienen fobias…”, apunta el director de Madrid Terror.

Alonso, un joven que se ha adentrado en el mundo de las sales de escape y nos cuenta su experiencia, aunque en ella, no se haya jugado su vida. “Me acuerdo que al entrar se iluminó una luz con un acertijo que nos invitaba a resolver en un determinado tiempo una serie de pruebas si queríamos salir con vida de la sala”, afirma. “Es gracioso porque parece que las escape rooms siempre están ligadas a sobrevivir. En mi caso era más de pensar, era lógico”.

Holland Roden, Indya Moore y Thomas Cocquerel / SONY PICTURES SPAIN

En 'Escape Room 2: mueres por salir' el componente sorpresivo pierde cierta fuerza pero no se crea un relato monótono y previsible. El espectador transita de la mano de los personajes por las distintas salas que componen el juego con la misma tensión que lo hizo en la primera película.

Una segunda entrega digna de una saga de la que, por lo pronto, parece que no podremos escapar.