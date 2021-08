Pablo Echenique: "Se podría limitar el precio del megavatio/hora con un Real Decreto Ley mañana"

El precio medio de la luz en el mercado mayorista volverá a tocar este viernes nuevos máximos históricos por quinto día consecutivo, con un precio medio de 117,29 euros el megavatio hora (MWh). Algo que, según Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, podría solucionarse "mañana" con un Real Decreto Ley que limite el precio del megavatio/hora, como en Francia.

El portavoz de la formación morada insiste, además, en crear "una empresa pública de energía" para evitar "la manipulación de precios".

"Se podría crear una empresa pública de energía para empezar a recuperar los saltos hidroeléctricos cuyas concesiones van caducando. España tenía una empresa pública de energía, Endesa, que se malvendió al estado italiano y ahora es propiedad de Enel, una empresa pública italiana", ha dicho en Hora 25.

"Si España tuviera una empresa pública de energía de un tamaño considerable, a la hora de pujar en el mercado eléctrico por el megavatio/hora no veríamos la manipulación de precios que vemos en estos momentos", ha añadido.

Convencer a Putin no sé si podremos.



Pero regular el mercado eléctrico para que dejemos de pagar la nuclear y la hidroeléctrica insultantemente por encima de su precio de coste eso sí que podemos hacerlo. Solamente hay que querer.



Y crear una empresa pública de energía lo mismo https://t.co/eTbAexRTK2 — Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 12, 2021

Echenique ha explicado que "la tecnología que está cazando el precio más alto en la subasta es la energía hidroeléctrica, que prácticamente no cuesta nada producirla: solo hay que abrir las presas para que el agua embalsada mueva las turbinas".

Desde su punto de vista, "que el sistema de precios no tenga nada que ver con el coste de producción es lo que está generando precios vergonzantes" y una empresa pública de energía "contribuiría a evitar esa manera de entender la energía como un bien de mercado cuando es un bien de primera necesidad".

Diferencias en el seno del Gobierno

Echenique, quien hoy ha dicho en un tuit que para regular el mercado eléctrico "solamente hay que querer", sostiene además que en el Gobierno hay una "diferencia de velocidad" entre los socios de la coalición, pero también ha reconocido que "hay que romper una lanza a favor de la ministra porque recientemente se aprobó un proyecto de ley en el Consejo de Ministros que toca pro primera vez los 'beneficios caídos del cielo' de las eléctricas".+

"Nos hubiera gustado que hubiese ido más allá, como en el modelo francés. Es insuficiente, pero es la primera vez que se ha hecho", ha dicho.

Movilización en la calle

Sobre las posibles movilizaciones contra el precio de la luz, rechazadas por Teresa Ribera, Echenique ha recordado su formación empuja "en todos los lados" y ha asegurado que les parece bien "que la ciudadanía se manifieste por cuestiones que les parecen injustas", y que lo acompañarán "como lo hace también el PSOE el 1 de mayo o el Día del Orgullo Gay".

Echenique también ha defendido que en el Gobierno hay cohesión: "La gente no se creería que estos dos partidos estuvieran de acuerdo en todo. La gente sabría que es mentira. Siendo el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia, es normal que nos lleve un tiempo crear una cultura de la coalición, pero eso para nada significa que el Gobierno no trabaje de forma cohesionada. Somos muy conscientes de que hay una derecha y una ultraderecha que no tienen proyecto de país y que se dedican a generar discursos de odio. La cohesión está y va a estar garantizada".