El Gobierno sigue buscando fórmulas para bajar la factura de la luz pero no ve realista intervenir el mercado

Desde el lunes vienen registrándose día tras día récords históricos en el precio de la luz, coincidiendo ahora con la ola de calor que, desde este miércoles y hasta la próxima semana, azotará al país, con algunas de las mayores temperaturas jamás registradas en España. El precio medio de la luz en el mercado mayorista volverá a tocar este jueves nuevos máximos históricos por cuarto día consecutivo, con un precio medio de 115,83 euros el megavatio hora (MWh), superando así el récord alcanzado este miércoles de 114 euros.

En este contexto, el cambio climático también es uno de los principales causantes de la continua subida de los precios energéticos, ya que responde a los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), que buscan la transición hacia un modelo de energía renovable .El encarecimiento del precio del mercado eléctrico está motivado por los altos precios de los derechos de emisión y el encarecimiento del gas natural. Los derechos de emisión se han encarecido hasta superar en este arranque de agosto los 54 euros por tonelada, cuando a principios de año cotizaban en torno a los 33 euros. Mientras, el precio del gas natural repunta ya hasta los 41,7 euros por MWh.

"Seguimos buscando soluciones para minimizar el impacto del precio en la factura"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha sido entrevistada en Hoy por Hoy y ha asegurado que "hay factores que no dependen del Gobierno", pero siguen buscando soluciones para minimizar el impacto del precio de la electricidad en la factura de los consumidores. "No dependen de nosotros el precio de gas natural o el del C02 y existe la regulación con sistema marginalista que no se corresponde con los tiempos que corren, pero hemos estado apurando otras cosas desde que hemos llegado como sacar de la factura muchos elementos que no correspondían y encarecían", ha señalado.

En este sentido, Ribera reconoce que la escalada de los precios mayoristas es "tremenda" y tiene "un enorme impacto" en la factura de los consuidores domésticos, pero ha recordado que desde el Gobierno han suspendido toda la parte fiscal. "Estamos aplicando ya fórmulas que reducen el otro tercio de nuestra factura que son los pejaes y cargos que cubren los costes históricos de la ley de 2003, y estamos dedicando una buena parte a financiar recursos públicos y otras medidas como solares, autoconsumo, elementos que nos permitan dependen menos del mercado mayorista y de los combustibles fósiles, y en el próximo plazo estamos concentrados en esta medida de la carga fiscal y seguimos buscando soluciones para minimizar el impacto en los consumidores", ha contado.

"Europa no tiene la menor intención de intervenir en el mercado"

Sin embargo, la ministra responsabiliza a Europa de la incesante subida de la electricidad y asegura que "no tiene la menor intención de introducir cambios marginalistas". "Europa está satisfecho con el mercado que hay ahora y no quieren cambiar el modelo porque creen que es eficiente y simple, y sirve para desplazar las decisones de inversión en muchos paises euorpeos que van por detrás de nostoros en la transofrmación del sistema energético, y nosotros creemos que esto no es razonable, que los consumidores deben beneficiarse ya del menor coste de las energías renovables y no seguir pagando toda la energía al precio más alto que es el combustible fósil que ademas debe que pagar por el CO2", ha criticado.

Asimismo, ha insistod en que la Comision Europea "puede intervenir tanto en la regulación del mercado eléctrico como en el volumen y el precio del CO2 y por tanto, alguna de las fórmulas debe facilitar ese mensaje al consumidor". Sin embargo, Ribera no ve "realista" intervenir en el mercado. "Podemos intentar convencer a Putin de que fondeé más gas en el mercado europeo o a la autoridad europea para que busque una medida intervencionista en los mercados, pero eso no es realista, es complicado", ha señalado.

Además, ha explicado que "las eléctricas saben a qué precio van a estar el gas natural, el CO2 y por ello ofertan electricidad que procede de energías más baratas ofertadas a ese precio y eso es legal, es compatbile con el marco europeo y queremos operar para que se modifique, pero es correcto, es legal con el marco jurídico europeo".

Por tanto, la vicepresidente tercera cree que "más que fijarnos en la evolución del mercado mayorista que es preocupante, pero en el corto plazo se va a mantener todavía alto, hay que buscar otras medidas que nos permitan paliar la factura o el impacto en la factura de los consumidores". "Estamos viendo que hay una demanda improtante de las empresas eléctricas y algunas organizaciones de introduir cambios en la tarifa regulada y sabemos que las tarifas regulada son más baratas y probablemente tengamos que comprar algunas fórmulas para que el pago de esta prima nos dé más estabilidad que las tarifas reguladas de ahora", ha añadido.

Sobre la "movilización" de Podemos

Ribera se ha referido a las declaraciones de Pablo Echenique que dijo este miércoles que Podemos se "movilizaría en las calles, en el Gobierno y en el Parlamento" contra la subida del precio de la luz. La ministra considera que "movilizarse contra la subida de la luz es como movilizarse contra la subida del petróleo, pero la cosa no es movilizarse contra las cosas, contra las energías, contra la intervención... El problema es encontrar soluciones y hemos hecho una apuesta del Gobierno con los partidos de la coalición para dar cobertura a los consumidores vulnerables al máximo, pero también para facilitar la cobertura de los consumidores medios", ha respondido.

"Tenemos que seguir trabajando intensísimamente y tampoco hemos parado de hacerlo. El problema está en el tipo de energía que consumimos y las señales fiscales deben ser coherentes, y vamos a trabajar siempre para los consumiores más vulnerables y luego para los demás", ha zanjado.