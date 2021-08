"La atención primaria está herida de muerte": los médicos denuncian la falta de profesionales y la sobrecarga

Hace justo una semana, charlábamos en una mesa redonda en Hoy por Hoy con varios responsables de hospitales españoles sobre el coronavirus y cómo la pandemia ha cambiado la forma de atender a los pacientes. A ese compromiso llegábamos el jueves pasado y esta semana queremos hablar con los que están en el primer cortafuegos de la sanidad, los trabajadores de la atención primaria.

Raquel Llera, coordinadora del Centro de Salud de Ejea de los Caballeros (Zaragoza); Emilio Aparicio, pediatra en Centro de Salud en el centro de Bilbao Bombero Echániz; Ignasi Ramírez, médico de familia y coordinador del Centro de Salud Santa Ponsa, en Calviá (Mallorca); y Roberto Aguilar, médico de familia del Centro de Salud de Benavente Sur (Zamora) han tratado temas como la situación en sus centros, las consultas telemáticas, la carga de trabao, el cansandio y estrés personal o los problemas del día a día. Todos coinciden en que la atención primaria "está muriendo" y necesitan más personal para liberar el sistema sanitario.

Raquel Llera, coordinadora del Centro de Salud de Ejea de los Caballeros (Zaragoza)

"Nos hemos tenido que reinventar día a día y ha sido un cambio muy importante para la atención primaria. Tuvimos que cerrar las puertas y coger el teléfono".

"Hay falta de profesionales muy importante, la gestión no se ha dado de una forma adecuada, cada vez hay menos residentes y cada vez vemos más el hospitalcentrismo. Además, en el medio rural la carencia es más acentuada porque todo el mundo prefiere quedarse al lado de casa y si ofrecen el mismo contrato no vas a desplazarte con lo que eso conlleva. Está muy poco felicitada la atención primaria. En el mundo rural no son capaces de hacer contratos atractivos para que vengan".

"La atención teléfonica es muy útil para actualizar recetas o resultados que no requieren mayor importancia, pero sí que ha venido para quedarse en un pequeño porcentaje porque sí tenemos que ver a los pacientes. Y esto es un doble trabajo porque el paciente te consulta lo que necesita pero tiene que acudir".

"Hay que dar visibilidad a la atención primaria. Estamos llevando a pacientes COVID, posCOVID, y hacer un llamamiento para que vengan más médicos porque estamos muriendo, estamos críticos y como sigamos en esta línea va a desaparecer".

Emilio Aparicio, pediatra en Centro de Salud en el centro de Bilbao Bombero Echániz

"Desde la pediatría, afortundamente hemos tenido menos casos graves de contagios y en el primer trimesyre tuvimos una situacion que obligo a reestructurar toda la asistencia convirtiéndola en telefónica y estuvimos viendo a pacientes de hasta 25 años para echar una mano y fue un cambio muy grande".

"En pediatría estamos sufriendo una carencia de profesionales debido al número de jubilaciones que hay que no se han cubierto desde hace 20 años, y ahora ya se ha convertido en un mal endémico. Si se reestructurara la entrada de profesionales en pediatría podríamos solucionar este problema".

"Recalcar la labor inmensa que está haciendo la enfermería, es un trabajo en equipo de toda la atención primaria. Están contratando enfermeras de otras comunidades autónomas y médicos por lo visto no se pueden contratar porque no hay, pero enfermeras sí y en el caso de brotes, toma de muestras, nos está ayudando muchísimo".

"La atención telefónica ha venido para quedarse pero hemos recuperado ya la asistencia presencial".

Ignasi Ramírez, médico de familia y coordinador del Centro de Salud Santa Ponsa, en Calviá (Mallorca)

"Hemos tenido que reinventar la atención primaria. Hemos tenido que hacer una asistencia muy dura en todo el país. En atención primaria se añadió la asistencia telefónica pero seguíamos con gurdias y presenciales, pero en ningún momento se dejó de atender".

"Desde hace más de 20 años hay un déficit de médicos muy importante. El hospitalcentrismo nos va quitando médicos porque pasan mucho tiempo en esos sitios. Un 70% de la plantillas de nuestro país está a punto de jubilarse y vamos a encontrarnos un problema más grave. Primaria es lo que da la fuerza al sistema sanitario de nuestro país, hay que invertir en primaria para que el sistema sanitariio pueda atender a toda la población y faltan muchos pediataras y muchas plazas están cubiertas por médicos de familia. Hay que ofertar más plazas MIR de pediatría".

"La atención telefónica fue imprescindibile en un primer momento para evitar contagios para ahora sí que debería quedarse para renovación de recetas porque no es necesario que venga el paciente y dedicar ese tiempo para solucionar otras cuestiones y eso puede ser útil para ganar tiempo para otros pacientes, pero no se pueden sustituir las visitas presenciales para poder explorarles".

"Es necesario crear más plazas de atención primaria ya que es donde reside la fortaleza del sistema y creo que la quinta ola sí nos ha sobrecargado más no solo proque estamos quemados, sino porque solo vemos en los medios ingresos hospitalarios y ocupación".

Roberto Aguilar, médico de familia del Centro de Salud de Benavente Sur (Zamora)

"La falta de profesionales y la pandemia nos ha llevado a la atención primaria a un desastre sin precedentes, sobre todo en el medio rural. La pandemia ha marcado un punto diferente pero la atención primaria está herida de muerte si seguimos teniendo la falta de profesionales entre comillas porque la asistencia de pacientes no se hace correctamente y estamos sufriendo un estrés permanente por acumular los trabajos de los compañeros que faltan y estamos asistiendo a una destrucción de la atención primaria".

"Prácticamente he notado la quinta ola igual, la atención primaria es la puerta de entrada a los pacientes que muchos de ellos acaban en el hospital, pero el cansancio, la presión diaria que no sabes que vas a tener cada día te hace improvisar porque de repente tienes acumulado lo de tres profesionales más y tienes que deshacer la agenda, hacer llamadas, algunas presenciales, y crea un estrés continuo cada vez que tenemos que hacer un diagnóstico telefónico..."

"Lo que hace falta son profesionales y hay que contratarlos dignamente. Estamos sufriendo falta de profesionales entre comillas, porque médicos hay que se forman en la facultad pero hay que cambiar el sistema. Son necesarios cuatro años para hacer atención primaria y habría que hacer un cambio probablemente, porque una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad del que se encuentra todos los días con una lista desbordada de pacientes".

"Pedir a las autoridades más plazas MIR, porque no podemos seguir así porque si no colapsamos todo. La asistencia telefónica ayuda pero tenemos que seguir con la presencialidad que es fundamental".