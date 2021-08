Estas gafas de sol no son inteligentes, pero tienen altavoces

¿Qué sería del verano sin su canción característica? Desde los clásicos de Georgie Dann a 'La Bomba' de King África, pasando por otros hits más recientes como la machacona 'Bicicleta' de Carlos Vives y Shakira. Por suerte los tiempos han cambiado. Ahora, también tenemos la posibilidad de evadirnos con un buen podcast, como una ficción sonora de Podium Podcast, si es que en agosto no estamos de vacaciones.

No es el futuro: es el presente, amigas y amigos. Y mientras a las grandes compañías se les llena la boca con innovación y futurismo 'del que vende', nosotros en 'El Recreo' seguimos con gadgets realmente prácticos (algunos muy curiosos) para que disfrutes del verano sin complicaciones. Hoy, unas gafas de sol con sistema de sonido integrado en las patillas, y altavoces para tu 'picnic', fiesta con amigos, o para el agua.

Bose Frames Tenor

Cuando probamos artilugios tecnológicos, son pocas (pero las hay) las veces que tenemos que decir que no a un artilugio, que pasa sin pena ni gloria tras haber estado intentando romperlo durante semanas. "Intentar romper" es la jerga que usamos como sinónimo de probar. Este es el caso de unas gafas de sol de marca de sonido muy conocida que llegaron a nuestras manos en 2019.

Si, a priori, era un aparato que llevaba años deseando que inventaran, me di de frente con la realidad: las gafas tenían un acabado horrible, me preguntaban si eran las 'Google Glass' pero de AliExpress. Y la experiencia de sonido —sin ánimo de despreciar el trabajo de los ingenieros que las diseñaron— no estaba a la altura de un emblema como Bose.

En 2021, Bose ha lanzado la versión Tenor de sus gafas de sol con altavoces Bose Frames. Gafas que hemos analizado este jueves en 'El Recreo' y que sí merecen mención. Son unas gafas de sol equipados con altavoces de 16 mm en cada patilla, una batería que dura aproximadamente 5 horas y un diseño que las hace "vestibles", más allá de sus patillas sospechosamente grandes.

Las Bose Frames Tenor cuentan con la posibilidad de cambiar las lentes a la hora de hacer el pedido —yo me las he puesto con lentes polarizadas azules— y vienen en una cajita más propia de un artículo de moda que de gadget. Además, el modelo 'Soprano' tiene una forma más redondeada.

Al modelo original, con un diseño casi de prototipo, plástico mate, unas patillas endebles —parecía que se iban a romper—, y un sonido aún falto de nitidez, cuerpo y algo de fuerza en situaciones de mucho ruido, la firma ha sabido darle un giro de 180 grados y convertirlas en mi gadget favorito cuando salgo de casa.

No solo ya porque el producto ahora parece un articulo digno de vestir, sino porque sustituyen a mis auriculares, unos AirPods Pro de Apple, cuando paseo por la calle. Mientras con los auriculares in-ear de la manzana debo activar la escucha exterior para que no me atropelle un autobús, las Bose Frames me permiten escuchar todo lo que ocurre a mi alrededor.

¿Conclusión? Para ir a correr o a pasear y desconectar del todo, no valen. Sin embargo, para salir a dar una vuelta de camino al trabajo o quedar con amigos en plena ciudad, son perfectas. Sobre todo, los días de mucho calor, que te quitas la molestia de los cascos y, además, te protegen del sol. Dos aparatos en uno.

Gafas de sol con sistema de sonido integrado, diseño rectangular

Bose Frames Tenor

Cómpralas por 299 € en Amazon

Gafas de sol con sistema de sonido integrado, modelo más redondeado

Bose Frames Soprano

Cómpralas en Amazon por 249 €

Altavoz para fiestas DJ M-1805

Además de las gafas de sol, otro básico para el verano son los altavoces Bluetooth. Este, además, incorpora una radio FM para cuando se te agoten los datos. Sí, a todos nos ha pasado. Muse DJ M-1805 es una party box: un altavoz de dimensiones medias con 150 W de potencia y un peso de 3,5 kg.

Muse DJ M-1805 cuenta con un tamaño compacto, lo que facilita su transporte y, por tanto, su empleo en cualquier estancia, incluso en el jardín o terraza. Asimismo, integra una batería de ion litio recargable de 1500 mAH/7,4 V que le confiere total autonomía al no tener que estar conectado a la corriente eléctrica.

Con unas medidas reducidas, gabinete de madera y luces de acompañamiento, es un altavoz con el que podrás vivir cada canción como si estuvieras en una discoteca. Aporta una potencia de salida de 150 W y es perfecto para llevarlo a todas partes gracias a su tamaño compacto y a su batería, que le confiere total libertad de movimientos.

Altavoz de fiesta Muse DJ M-1805

Cómpralo en Amazon por 82 €

Altavoz acuático Neuftech

Y para llevar a la playa o a la piscina, ¿por qué correr riesgos? Proponemos este altavoz simple pero funcional. Cuesta sólo 15 euros y te ofrecerá momentos de música sin renunciar a un buen chapuzón.

El producto está hecho de material impermeable y se puede usar en el baño. Pequeño y fácil de llevar, es un buen compañero para el ejercicio al aire libre.

Altavoz inalámbrico resistente al agua Neuftech

Cómpralo en Amazon por 14,99 €