Rafael Santandreu: "Yo tenía un contrato con TVE"

La semana pasada, el psicólogo Rafael Santandreu anunció en redes que iba a colaborar en La Hora de La 1 con una sección de psicología. La prensa recogió el descontento que generó la noticia e hizo un repaso de algunas de las declaraciones más polémicas de Santandreu. Entre ellas, el titular de su entrevista en El Mundo sobre la depresión o sus opiniones sobre Hitler. Hoy hablamos con él en ‘La Ventana’ para conocer su versión.

Sobre su fichaje fallido en TVE, Santandreu ha querido desmentir la versión de la corporación. Según él, sí había un contrato firmado, pero el ente público decidió dar marcha atrás. Él atribuye la decisión al efecto de la presión de una campaña orquestada en su contra: “Yo he colaborado mucho con TVE. Este jueves anuncié que iba a empezar una sección en La Hora de La 1. Pablo, un psicólogo que me persigue, lo vio y organizó una campaña en mi contra. Puso en su cuenta el formulario del defensor del espectador para que la gente se quejara. Pero están basadas en mentiras, aunque entiendo que TVE es un sitio público y quiera parar esto”.

El colaborador también ha querido hablar de sus declaraciones sobre la depresión. En una entrevista en El Mundo, Santandreu dijo que “la depresión te la provocas tú con tu diálogo interno” y que “cuesta mucho deprimirse: solo si te esfuerzas mucho lo conseguirás”. Sin matizar su discurso, el psicólogo quiso hacer un repaso de su currículum y profundizar en su filosofía: “Si te llegas a deprimir, es porque activas el mal rollo”. Para él, la cuestión es cómo se enfoca la información: “Yo no soy el que pongo el titular. Lo que recoge la entrevista es que la mayoría de las depresiones se producen por nuestro diálogo interno. Si tú pones otra visión, puede parecer que yo culpo a los depresivos, pero ahí hay una mala intención. Yo he ayudado a más de 1000 personas a salir de la depresión gracias a esto, junto con muchos psicólogos”.

Sobre sus palabras sobre Hitler, al que “debemos perdonar y mandar rayos de amor”, según comentó en una entrevista en La 2, el psicólogo asegura que defenderá “hasta la muerte” la idea de que Hitler tenía mucho potencial. “Si queremos transformar el mal, comprenderlo y curarlo, porque entendemos que es una enfermedad, tenemos que hacerlo a través del amor, no solo del castigo. No podemos quedarnos con una persona que está loca por ahí, pero una vez en la cárcel, no sirve de nada solo castigarle”.

Una campaña de bullying

Rafael Santandreu atribuye esta oleada de crítica a una campaña de acoso contra él y lo compara con lo que sufren muchos niños en el colegio: “Este bullying ocurre todos los días en las escuelas. De las mil personas que rellenaron el formulario de TVE para quejarse, la mayoría estaba azuzada por Pablo, que engañaba a la gente con mentiras”.

El psicólogo ha anunciado que creará una fundación para luchar contra el bullying, “una red de personas que quieran combatirlo” en la que participen “personas que han sufrido el bullying y acosadores”. Él mismo ha reconocido que llegó a estar en ese lado: “Yo he sido acosador. Recuerdo que en dos ocasiones de mi vida he acosado a alguien. En un viaje con amigos estuve acosando a alguien, probablemente por celos. Hoy en día no me siento bien con eso y creo que fui un gilipollas. Desde aquí le pido perdón”. Santandreu ha querido cerrar su intervención pidiendo también a Pablo que se sume a la asociación para “transformar a la gente”.